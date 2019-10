Cu repetiție

Un tânăr șofer de 24 de ani din comuna Verești a fost reținut 24 de ore în arest, după ce, fiind în stare de ebrietate, s-a urcat la volan și a ajuns cu autoturismul în gardul unei locuințe. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, pentru comiterea a două infracțiuni la regimul rutier.

O patrulă de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată în cursul nopții de luni spre marți, în jurul orei 00.45, despre faptul că un autoturism a intrat în gardul unei locuințe din comuna Ipotești. La locul în care a avut loc impactul a fost identificat autoturismul avariat, ale cărui plăcuțe cu numerele de înmatriculare fuseseră scoase. Proprietarul imobilului nu a putut oferi prea multe semnalmente asupra șoferului dispărut. În urma verificărilor care au urmat, polițiștii l-au identificat pe cel care condusese autoturismul avariat, un tânăr de 24 de ani din comuna Verești, care a declarat faptul că el a condus autoturismul în momentul producerii evenimentului rutier și că din accident nu au rezultat victime, fiind singur în mașină.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale poliției, s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule suspendat din data de 1 septembrie, pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. Având în vedere gravitatea faptelor sale și repetabilitatea lor, a fost luată decizia emiterii pe numele său a unei ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, tânărul fiind introdus în arestul IPJ. Pe numele conducătorului auto a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, la expirarea reținerii procurorii luând decizia cercetării în continuare a acestuia sub control judiciar.