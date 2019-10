Comunicat de presă

Ramona Strugariu, coordonator regional al PLUS pentru regiunea Nord-Est şi Parlamentar European al alianţei dintre PLUS şi USR, a participat sâmbătă, 19 octombrie, la o întâlnire cu membrii PLUS din judeţul nostru şi a susţinut interviurile cu candidaţii pentru postul de asistent în biroul de europarlamentar pe care urmează să îl deschidă la Suceava.

“Sunt extrem de încântat de faptul că am reuşit să aducem un birou europarlamentar al alianţei dintre PLUS şi USR la Suceava şi cu siguranţă va fi primul birou de acest fel care va şi funcţiona cu adevărat la noi în judeţ. Pe 26 mai, la alegerile europarlamentare, am obţinut un scor foarte bun, iar la nivelul municipiului Suceava am fost la doar 240 de voturi distanţă de a câştiga primul loc. Mesajul electoratului a fost unul foarte clar, că populaţia judeţului îşi doreşte altceva, iar noi nu îi vom dezamăgi. Avem încredere că vom câştiga alegerile prezidenţiale, vom veni cu cei mai buni candidaţi pentru alegerile locale şi parlamentare, dar şi cu cele mai bune soluţii şi politici publice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Suceava”, a declarant Radu-Adrian Rey, preşedintele filialei judeţene PLUS Suceava.

Deşi au un program foarte încărcat în această perioadă, Ramona Strugariu şi Radu-Adrian Rey au acceptat invitaţia Comunităţii Locale PLUS Fălticeni de a participa la Târgul Mărului.

"Între Suceava şi Iaşi m-am oprit la Fălticeni, la Târgul Mărului, să stăm de vorbă cu localnicii despre USR PLUS şi Dan Barna Preşedinte. Am convins nişte oameni, într-un efort de echipă foarte fain. Asta e clar!", a scris Ramona Strugariu pe contul său de pe o reţea de socializare.

"Oamenii din Fălticeni au nevoie de respect şi siguranţă. Au nevoie de soluţii concrete şi realiste pentru problemele comunităţii, de seriozitate şi coerenţă între administraţia locală, judeţeană şi centrală şi mai ales de garanţia că banul public este cheltuit transparent şi eficient. Va fi dificil să-i convingem pe oameni că există o alianţă politică lipsită complet de interese personale, însă în urma discuţiilor avute astăzi cu fălticenenii am convingerea că putem avea un dialog sincer, constructiv şi împreună putem contribui la dezvoltarea acestui loc, pe care eu îl numesc <acasă>", a declarat George Mîndruţă, propunerea Comunităţii Locale PLUS pentru candidatura din partea Alianţei USR PLUS la funcţia de primar al municipiului Fălticeni.

PLUS Suceava