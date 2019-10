La Moscova

În finala celei mai prestigioase competiții mondiale de programare şi algoritmică dintre universități, regiunea de Sud-Est a Europei va fi reprezentată de suceveanul Lucian Bicsi, actualmente masterand în anul II la specializarea Inteligență artificială, din cadrul Universității din Bucureşti.

Doar echipele de top ale lumii vor participa în finala de la Moscova a concursului ACM ICPC (Association for Computing Machinery – International Collegiate Programming Contest).

Calificarea echipei lui Lucian vine ca urmare a rezultatului remarcabil obținut la etapa regională, echipajul universității bucureştene clasându-se pe primul loc la faza pe Europa de Sud-Est a concursului.

„Competiția este una foarte amplă, sunt studenți din toate țările lumii, în fazele inițiale participând mii de echipe. Fiecare echipă este formată din 3 studenți. Pentru calificarea în finală, echipele trebuie să parcurgă mai multe etape – locală, națională şi regională. Anul acesta la regională am avut cel mai bun rezultat. Am primit 11 probleme în cinci ore şi am avut la dispoziție un singur calculator, astfel că o singură persoană poate să codeze, în timp ce ceilalți gândesc soluții, exemple sau contraexemple etc. Cu cât faci mai multe probleme, cu atât urci mai mult în clasament, însă este importantă şi rapiditatea cu care oferi soluțiile. La regionala din acest an, problemele au fost superprofesioniste, calitatea cerințelor a fost mult mai bună față de anii trecuți”, a menționat Lucian Bicsi.

În finala de la Moscova a concursului ACM ICPC, tânărul va face echipă cu alți doi studenți ai instituției - Theodor Moroianu, anul I, Informatică, şi Livia Măgureanu – anul II, Informatică.

Este seniorul echipei

Lucian e seniorul echipei şi vine şi cu experiența participării în competiții de această anvergură. Evenimentul va fi găzduit în luna iunie a anului 2020, de Moscow Institute of Physics and Technology.

„Finala se bazează pe aceleaşi reguli ca în cazul etapei regionale şi ne aşteptăm la un loc cât mai bun, ne pregătim pentru asta. Acum doi ani ne-am clasat pe poziția 23 sau 24, ceea ce a fost un loc foarte bun pentru România, dar mai puțin bun pentru ceea ce ne doream noi. Anul viitor mai avem o şansă şi vom profita de ea”, a mai completat Lucian Bicsi.

Pregătirea tinerilor este coordonată de Mihai Calancea, rădăuțean de origine.

ACM - ICPC este o competiție internațională de programare, prima ediție având loc în 1970, la Universitatea A&M Texas. Începând cu 1997, IBM a devenit sponsorul oficial.