Soluţie

Agentul-şef principal Dumitru Norocel, care în luna octombrie a anului trecut şi-a bruscat, lovit şi ameninţat doi colegi de la Poliţia municipiului Fălticeni, şi-a aflat ieri pedeapsa. El a fost găsit vinovat pentru două fapte de ultraj şi pentru refuzul de prelevare de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Pentru cele două fapte de ultraj a primit condamnări de câte 1 an, respectiv 9 luni de închisoare, în timp ce pentru că a refuzat să-i fie luate probe de sânge a primit o condamnare de 5 luni. În final, magistratul de la Judecătoria Fălticeni care a analizat dosarul a dictat o condamnare de 1 an şi 5 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

De asemenea, Dumitru Norocel a fost obligat să presteze timp de 60 de zile o activitate neremunerată în cadrul Primăriei municipiului Fălticeni sau al Primăriei comunei Buneşti, iar dacă măsurile impuse nu vor fi respectate se va revoca suspendarea şi se va dispune executarea pedepsei închisorii. Soluţia de ieri nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţele superioare.

A provocat o tamponare şi l-a lovit pe agentul care a încercat să-l oprească

Procurorii au arătat în rechizitoriul de trimitere în judecată că pe 22 octombrie 2018, în jur orei 19.30, poliţistul Norocel, aflat în timpul liber, a condus autoturismul personal pe un drum public din Fălticeni şi a tamponat şi avariat un alt autoturism, parcat în mod regulamentar. După tamponare, poliţistul a coborât din maşină şi nu i-a permis celuilalt şofer să fotografieze avariile, ulterior părăsind zona.

Celălalt şofer implicat în tamponare a sunat la poliţie, iar în scurt timp un echipaj format din doi agenţi de la Poliţia Fălticeni a ajuns la faţa locului. Cei doi poliţişti din echipaj au dat peste colegul lor, chiar în timp ce acesta încerca să-şi parcheze maşina. Atât colegii, cât şi celălalt şofer au declarat ulterior faptul că Norocel mirosea puternic a alcool.

În momentul în care poliţiştii din echipaj i-au cerut lui Norocel să îi însoţească în maşina de serviciu, acesta a refuzat. Unul dintre agenţii din echipaj l-a somat să se oprească, după care l-a prins de mână. A fost momentul care a declanşat prima reacţie violentă a lui Norocel.

„Inculpatul l-a lovit pe agentul de poliţie în cauză cu palma în zona tâmplei, distrugându-i ochelarii de vedere”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Greu de stăpânit: şi-a lovit colegul cu picioarele, în timp ce era încătuşat

Dumitru Norocel a fost încătuşat şi urcat în autospecială, fiind dus la sediul Poliţiei municipiului Fălticeni. Circul avea să continue şi acolo.

Mai mult, la Spitalul Fălticeni, deşi era încătuşat, Norocel l-a lovit de mai multe ori pe acelaşi coleg cu piciorul, în zona tibiei stângi, susţin procurorii.

„În plus, inculpatul l-a ameninţat pe agentul de poliţie cu moartea, cu acte de violenţă şi cu destituirea din funcţie, iar pe un alt agent de poliţie, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, coleg de echipaj cu primul agent de poliţie, l-a ameninţat cu destituirea din funcţie şi alte fapte păgubitoare cu consecinţe negative”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

În prezenţa medicului de gardă, inculpatul a refuzat să-i fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Dumitru Norocel a fost readus la sediul Poliţiei Fălticeni, unde a continuat cu ameninţările la adresa colegilor, au reţinut procurorii.

Poliţistul agresat şi-a scos certificat medico-legal din care rezultă că a suferit leziuni care au necesitat 2-4 zile de îngrijii medicale.

Dumitru Norocel era încadrat pe postul de conductor de câini şi a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, fiind eliberat la mijlocul lunii ianuarie 2019.