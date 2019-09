Rădăuţi

Aproape 80 de elevi de la Colegiul „Andronic Motrescu” din municipiul Rădăuţi, voluntari „echipaţi” cu mănuşi şi cu saci menajeri, au igienizat, la finele săptămânii trecute, curtea unităţii de învăţământ şi zona apropiată. Mai precis, sâmbăta trecută, elevii au participat la acţiunea de voluntariat „Let’s do it România”, acţiune care doreşte o zi de curăţenie la nivel naţional, ziua de 21 septembrie. Pe parcursul câtorva ore, tinerii au adunat din curtea liceului, dar şi din vecinătatea acestuia, mai multe zeci de saci cu deşeuri, iar la final, după o evaluare a activităţii, s-au declarat mulţumiţi. Profesoara Cristina Moloci, coordonatoarea acţiunii, a declarat: „Elevii noştri s-au prezentat cu bucurie la liceu, la fel ca în fiecare an în care am organizat acest gen de acţiune. Copiii de la Colegiul <Andronic Motrescu> au conştientizat importanţa acţiunii, importanţa activităţi de colectare a deşeurilor şi de igienizare, la fel şi prietenii care i-au însoţit, chiar părinţii care au venit cu noi. Astăzi am desfăşurat acest gen de activităţi în curtea unităţii noastre de învăţământ, dar şi pe străzile din vecinătate, şi am reuşit să colectăm aproape 150 de saci cu deşeuri de tot felul. Până la urmă, am îmbinat utilul cu plăcutul. Tinerii au stat câteva ore în aer liber, au discutat despre problemele lor şi în acelaşi timp au făcut ceva util pentru comunitatea în care trăiesc”.