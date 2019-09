Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc s-au alăturat și anul acesta celei mai mari campanii de curățenie la nivel internațional „Let’s Do It, Romania!”, desfășurată la finele săptămânii trecute. 130 de elevi ștefaniști și cadre didactice au participat la acțiuni de ecologizare simultan cu voluntari din alte 29 de județe din România, oferind un exemplu de spirit civic, de mobilizare pentru o cauză comună.

Elevii militari au ecologizat zonele: Moara Dracului, Izvorul Malului, Șandru și vârful muntelui Rarău, alături de voluntarii care au ales să participe la curățarea arealelor naturale din jurul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

„Prin participarea la această acțiune, elevii câmpulungeni au dat dovadă de implicare în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător și gestionarea deșeurilor”, menționează reprezentanții colegiului.

Mișcarea „Let`s do it, World!” a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională „Let`s do it, World!” încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.

“Let`s do it, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50.000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.