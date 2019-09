Finanţare

Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, ieri, că instituţia pe care o conduce va mai aloca o sumă de 12 milioane de lei Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru laboratorul de medicină nucleară. Prezent la lansarea proiectului Spitalului Judeţean Suceava intitulat „Spitalul comunităţii tale”, Gheorghe Flutur a spus că a semnat deja documentul prin care unitatea spitalicească va primi această sumă. Flutur a subliniat că anul acesta, Consiliul Judeţean Suceava a avut cea mai mare finanţare către Spitalul Judeţean, depășind suma de 50 de milioane de lei, adică 13 milioane de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 14 - 15% din bugetul întregului judeţ.

„De ce o facem? Pentru că dorim să atingem niște scopuri finale în favoarea pacienţilor și a cetăţenilor. De exemplu, miercuri am semnat actul care finanţează în continuare laboratorul de medicină nucleară pentru oncologie, pentru că este atâta lume bolnavă de cancer. Și vom avea la Suceava un PET-CT de ultimă generaţie și un SPECT – CT, pentru ca pacienţii să nu mai stea programaţi șase luni la Târgu Mureș, la Timișoara sau nu știu unde. Vor fi la Suceava și vor fi foarte repede”, a spus Flutur. El a declarat că are și un regret, și anume că Ministerul Sănătăţii nu a aprobat încă înfiinţarea unei secţii de arși de la Suceava. „Am cerut și această chestiune să o facem pentru că suntem la 450 de kilometri de București. Dar vom insista în continuare”, a precizat Flutur.

El a adăugat că luna viitoare va fi pus în funcţiune cel mai modern ambulatoriu din România, cu internare de zi, după modelul clinicii AKH din Viena. „Vorbim aici de acea clădire nouă, pe patru niveluri, de 4.000 de metri pătraţi, în care avem corespondentul secţiilor din spital, iar fiecare medic va putea să facă analize”, a mai spus Flutur.

Flutur consideră că succesul modernizării Spitalului Judeţean stă și în faptul că acesta are o conducere apolitică

Președintele CJ Suceava a subliniat că instituţia pe care o conduce se ambiţionează să găsească finanţarea pentru deschiderea unui spital de copii. „Unul din trei pacienţi de la urgenţe este copil și are nevoie de un protocol și de o terapie cu totul specială. Și de aceea noi am depus documentaţia pentru un spital de copii. Apoi căutăm un parteneriat public-privat în apropierea Spitalului Judeţean pentru un spital de recuperare. Din păcate, în România nu avem decât foarte puţine zone de recuperare post-operatorie pe diverse domenii. Pentru că după o operaţie foarte multă lume are nevoie de recuperare”, a mai arătat Gheorghe Flutur. El a adăugat că anul acesta vor fi construite alte patru blocuri operatorii, având în vedere că cele existente nu mai fac faţă numărului mare de pacienţi.

„Dacă în 2009 se operau 5.000 de oameni la Spitalul Judeţean Suceava, acum se operează 10.000 – 11.000. Deci s-a dublat adresabilitatea la Spitalul Judeţean Suceava. Apoi în ambulatoriu. Îmi aduc aminte, sunt 47.000 de oameni care veneau în ambulatoriu și vom ajunge la 200.000. Gândiţi-vă că nu avem nevoie de Hotărâre de Guvern ca să fie recunoscut spital regional. Treptat, și iertaţi-mi lipsa de modestie, Spitalul Judeţean Suceava, prin cifre, devine spital regional”, a declarat Gheorghe Flutur. De asemenea, el a făcut un apel către populaţia judeţului să aibă încredere în această unitate de elită care este Spitalul Judeţean Suceava.

Nu în ultimul rând, Flutur a ţinut să explice și care este secretul care a stat la baza dezvoltării Spitalului Judeţean Suceava, și anume o conducere apolitică a acestei unităţi. „L-am lăsat apolitic. Să te ferească Dumnezeu să intre politicul în așa ceva. Și spun asta răspicat. Pentru că foarte multe insuccese în România au fost din cauza politizării excesive”, a încheiat Flutur.