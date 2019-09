Foarte derutant acest început de Liga Campionilor. Sparta Praga a arătat că merita să se califice în dauna lui CFR, chiar are o echipă cum nu prea am văzut multe în estul Europei. Portarul care l-a exasperat pe Dan Petrescu a fost și pe terenul lui Inter la înălțime, impresionând prin tehnică, dar și prin alegerile sale oportune. De exemplu, la un șut periculos cu pământul nu a încercat să rețină, ci a respins în lateral, de sub el, cu o execuție din plonjon împrumutată parcă de la volei! Cred că pe acest Kolar îl vom vedea cât de curând la o echipă de top, ținând cont și de vârsta lui (va împlini 25 de ani luna viitoare). Stanciu, fără să fi făcut un meci mare, a fost peste ce ne arată la națională.

Dortmund-Barcelona, derby-ul primei seri, ne-a servit un rezultat aproape rușinos, 0-0, salvat prea puțin de joc. De fapt, Barcelona trebuie să-i mulțumească lui Reus că a scăpat fără gol, atâta noroc nici măcar nu era necesar la primul joc din grupe. Dacă ar fi avut măcar jumătate din norocul ăsta în jocul din primăvară de la Liverpool... Până la urmă Fati și Messi n-au jucat împreună, ei intersectându-se la schimbare. Primul nu a ieșit (sau nu a fost pus) în evidență, iar al doilea, la reintrare, n-a fost cel pe care-l știm. Liverpool a început încă și mai prost, 0-2 la Napoli, dar sunt sigur că Jurgen Klopp nu-și face griji.

Seara a doua a venit cu Atletico-Juventus, care și-a onorat preț de o repriză rangul. De mirare că Juve atacă trofeul cu un atacant precum Higuain, adică unul care și-a depășit de câțiva ani buni vârful carierei. Alternative sunt Mandzukic, care ar fi pe picior de plecare peste ocean, și Dybala, care nu se simte chiar în largul său ca atacant central. Am lăsat la urmă acest 3-0 neverosimil administrat Realului de un PSG lipsit de întreaga tripletă din atac! O fi fost Di Maria în zi de excepție, dar oare Realul nu cumva și-a luat plasă cu portarul Curtois?