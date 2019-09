Află mai multe despre afecţiunea care apare odată cu vârsta şi care se operează cu succes în Suceava!

Cataracta reprezintă fenomenul prin care cristalinul (lentila naturală a ochiului, care ne ajută să transformăm lumina în imagine) devine opac. Acest fenomen apare din cauza îmbătrânirii inevitabile, în cele mai multe situaţii.Aşa cum albeşte părul, cristalinul îşi pierde transparenţa şi devine treptat mai albicios.

Cataracta legată de vârstă apare la toată lumea mai devreme sau mai târziu, fiind un fenomen natural al vieţii care trebuie tratat ca atare atunci când îşi face simţită prezenţa.

Cataracta mai poate fi congenitală (când ne naştem cu cristalinul opacifiat), posttraumatică (în urma unui traumatism sau în urma unei radiaţii) sau poate fi o complicaţie când apare în urma unei boli sau după o intervenţie intraoculară.

Cum ştim dacă avem cataractă?

Pacientul simte iniţial un schimb în contrastul culorilor, o ceaţă care devine de la an la an mai semnificativă şi care nu poate fi îndepărtată nici cu ajutorul ochelarilor. În general, toate duc la o calitate mai slabă a vederii. Uneori, amăgitor poate fi faptul că pacientul citeşte şi fără ochelari (aşa-numitul second sight = vedere nouă) crezând că este un semn bun, de fapt acest lucru reprezintă doar o etapă prin care trece un cristalin opacifiat, care îşi schimbă structura.

În plus, factorii de risc recunoscuţi sunt: diabetul zaharat, fumatul, consumul excesiv de alcool şi expunerea la soare.

Ce opţiuni avem când suntem diagnosticaţi cu cataractă?

Organizaţia Mondială de Sănătate a clasificat cataracta ca cea mai frecventă cauză de orbire din lume, făcând din tratamentul acesteia cea mai utilizată procedură chirurgicală de pe Terra.

Pentru operația de cataractă pacientul trebuie să facă un consult oftalmologic complet, și biometrie (măsurătoare necesară pentru calculul puterii implantului cristalinian).

Singurul tratament existent este procedura chirurgicală prin care se înlătură fizic cristalinul opacifiat şi se înlocuieşte cu un cristalin artificial, perfect pentru tot restul vieţii.

Când?

Alegerea momentului operaţiei se face împreună cu medicul curant. Acesta recomandă intervenţia în momentul în care calitatea vederii şi a vieţii este afectată. Deşi un regim de viaţă sănătos ne ajută, din păcate nu există un leac miraculos, nici măcar un tratament medicamentos fie el cu picături sau pastile care să poată încetini procesul natural de îmbătrânire a organismului. Cine se bucură de privilegiul de a ajunge la vârsta cataractei trebuie să ştie că poate oricând scăpa de acest impediment.

Cum?

Intervenţia de schimbare a cristalinului durează între 10 şi 15 minute. Se dilată pupila pentru un mai bun acces operator, se realizează o anestezie locală cu picături, iar pleoapele sunt ţinute deschise cu un aparat special. Pacientul priveşte o lumină care stă aprinsă deasupra sa, iar un aparat cu ultrasunete fragmentează şi extrage cristalinul opacifiat printr-un proces de aspiraţie. Cristalinul nou este introdus la locul său şi operaţia este gata. Pacientul poate sta în salon până consideră că poate pleca acasă cu un pansament ocular.

Unde?

Pentru o operaţie de succes, fiecare pacient trebuie măsurat şi informat de opţiunile de care beneficiază înainte de intervenţie.

Echipa Medoptic vă pune la dispoziţie echipamente performante şi personal specializat, pregătit să vă ofere toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a scăpa de cataractă, pentru a vă bucura de o vedere clară.

Medoptic este o clinică oftalmologică cu tradiţie în Suceava care oferă consultaţii oftalmologice complete, investigaţii, tratamente laser şi intervenţii chirurgicale complexe realizate de medici cu vastă experienţă în domeniu.