Ziua Cooperării Europene

Cu prilejul campaniei de donare de sânge desfăşurată simultan în Ucraina şi în România, în perioada 18-20 septembrie 2019, reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava au lansat un apel privind nevoia „crescută şi permanentă de sânge şi produse de sânge”, asigurarea stocurilor necesare fiind o permanentă provocare pentru centrele de transfuzii din ţară.

Medicul Maria Pilat, directorul Centrului din Suceava, a menţionat că astfel de campanii de donare, precum cea iniţiată de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru graniţa România-Ucraina, vizează conştientizarea şi informarea populaţiei cu privire la nevoia şi importanţa donării de sânge.

„Prin această iniţiativă, ne adresăm în primul rând populaţiei tinere, care este mai receptivă ideii de donare, dar am acceptat pe oricine care a îndeplinit criteriile de eligibilitate. Acest gest trebuie repetat măcar de 2-3 ori pe an. A fost perioada de vară, au fost accidente multiple, numărul acestora a crescut foarte mult, iar necesităţile noastre sunt mari. La un pacient dintr-un accident se consumă uneori chiar şi 10-12 pungi de sânge, ceea ce e enorm. (...) Sângele trebuie să-l aştepte pe pacient, nu pacientul să aştepte sângele. Dacă pacientul nu are sânge, într-o urgenţă majoră, finalitatea nu este una fericită”, a menţionat Maria Pilat.

Iniţiatorii campaniei au estimat că la final vor fi peste 500 de donatori

Campania de donare de sânge din Ucraina şi România se derulează până astăzi inclusiv şi marchează ”Ziua Cooperării Europene”.

Potrivit lui Cezar Grozavu, directorul BRCT Suceava, această ziîşi propune încurajarea cooperării dintre ţările Uniunii Europene, reducerea disparităţilor, apropierea comunităţilor.

”În acest an am iniţiat această campanie care îşi propune sensibilizarea opiniei publice pentru creşterea numărului de donatori în zona de graniţă România-Ucraina”, a subliniat Grozavu.

Acesta a mai arătat că sloganul campaniei este ”Europa pentru TINE! Tu pentru VIAŢĂ! Fii DONATOR!”, iar aceasta se desfăşoară în centrele de transfuzie din Tulcea, Botoşani, Suceava, Baia Mare, Satu Mare (România), Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Uzhorod, Odessa (Ucraina).

La rândul său, Ingrid Bucşă, şefa Secretariatului BRCT, a transmis că evenimentul organizat în acest an este o iniţiativă diferită faţă de ceea ce Biroul a propus în anii trecuţi sub egida „Ziua cooperării europene”.

”Ne-am gândit că o acţiune umanitară ar avea mai mult efect şi ar folosi mult mai bine celor din zona de graniţă. Am dorit să atragem noi donatori, care poate nu au participat vreodată la o astfel de acţiune. Pe viitor, ne dorim să replicăm acest gen de iniţiative sau ceva asemănător, în aceeaşi linie a acţiunilor umanitare”, a menţionat Bucşă.

Reprezentanţii campaniei au menţionat că la finalul celor trei zile preconizează o participare de peste 500 de donatori, ”rezultatul acestui efort fiind de un real folos centrelor de transfuzii care permanent se confruntă cu criza de sânge şi care au nevoie de implicarea şi sprijinul oricui vrea să dea o mână de ajutor”.

Donatorii intră în cursa pentru o bicicletă MTB

Programul a pregătit surprize pentru fiecare participant la campanie. Mai mult decât atât, fiecare donator va fi înscris automat la tombola al cărei premiu constă în nouă biciclete MTB, câte una pentru fiecare centru de transfuzie. Tragerea la sorţi va avea loc pe 26 septembrie 2019, la ora 14:00 şi va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a programului ENI CBC Romania-Ukraine 2014-2020.

Criterii de donare

Menţionăm că donatorii au dreptul la mai multe tichete de masă, o zi liberă de la locul de muncă sau o zi scutire de la cursuri în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor, decontarea cheltuielilor şi un abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun. De asemenea, fiecare donator beneficiază gratuit de analizele sângelui, determinare RH, grupă de sânge, hemoleucogramă.