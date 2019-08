22 – 28 august

Bucovina Rock Castle, între 23 și 25 august

Bucovina Rock Castle va avea loc în perioada 23-25 august. De la locul concertelor se vor putea achiziţiona doar bilete de o zi, în valoare de 50 de lei.

Programul este următorul: 23 august, ora 18 – Blackout, Am Fost La Munte Si Mi-a Plăcut, Mother’s Cake (At), Leprous(No), Tesseract(UK), Luna Amara; 24 august, ora 18 - Paradox Theory, Toy Machines, Grimus, Relative, SKINDRED(UK), Alternosfera; 25 august, ora 18 - Contraband X, Nightmarion, Rock’n’Ghena, Bloodrush (Bg), MONUMENTS (UK), ALTAR. Concertele vor avea loc în şanţul de apărare al Cetăţii de Scaun a Sucevei. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.bucovinarockcastle.ro.

Târgul Olarilor „Ochiul de Păun” Rădăuți, 23 – 25 august

Municipiul Rădăuți va găzdui, în perioada 23 - 25 august, a XXXVII-a ediție a Târgului Olarilor „Ochiul de Păun”. Prima zi a manifestării, vineri, 23 august, va debuta cu o expoziție cu vânzare de antichități, în parcul central, urmată de o acțiune de promovare a voluntariatului, apoi la ora 11.00 va avea loc deschiderea oficială a Târgului Olarilor „Ochiul de Păun”. La Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” va fi vernisată expoziția „Armonie în tradiție”, iar la ora 13.30 va fi dezvelit bustul poetului Mihai Eminescu din Piața Garoafelor. De la ora 20.00 va urma un spectacol folcloric susținut de ansamblul „Florile Bucovinei” de pe lângă Casa Municipală de Cultură Rădăuți, taraful „Obcina” și interpretul Călin Brăteanu.

Pentru sâmbătă seară organizatorii au pregătit, de la ora 20.00, un show cu artiști locali și cu DJ Dany, apoi, de la 21.00, concert disco pop-rock cu Deepside Dejays și trupa Taxi. În ultima zi a manifestării, duminică, 25 august, de la ora 15.00, va fi organizat un spectacol susținut de ansamblurile folclorice „Florile Bucovinei” și „Străjăncuța”, alături de solista Ionela Popescu și invitații săi. De la ora 20.00 pe scenă vor urca artiști locali în deschiderea unui show cu Dorian Popa și Nicoleta Nucă & band. Câmpulung Film Fest, 21 – 25 august

Cinci zile de film, spectacole și expoziții în inima Bucovinei! Haide la Câmpulung Moldovenesc pentru o porție zdravănă de film, munte și aer curat, la cea de-a patra ediție a Câmpulung Film Fest, ce are loc anul acesta între 21 și 25 august.

Țări invitate de onoare: Spania și Maroc.

Un eveniment organizat de Asociația Hasmațuchi, cu sprijin de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Programul complet la https://www.campulungfilmfest.com/.

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, la Fălticeni

În perioada 26 august – 1 septembrie, la Fălticeni se va desfăşura a noua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”.

Festivalul va fi deschis luni, 26 august, cu Parada costumelor de teatru realizată de actorii de la Ateneul Naţional din Iaşi şi a personajelor Disney realizată de Compania de teatru „Andirino”. De la ora 17,00, la Sala „Draga Olteanu Matei” va începe proiecţia filmelor documentare „Replika”, iar de la ora 19,00, Ateneul Naţional din Iaşi va prezenta spectacolul „Pijamale”, în regia lui Andrei Ciobanu, manager Andrei Apreotesei. Miercuri, Centrul de Teatru Educaţional „Replika” – Bucureşti ne propune „Totul e foarte normal”, regia Leta Popescu, un spectacol recomandat părinţilor şi adolescenţilor, iar Teatrul “Birlic” din Fălticeni va avea premiera spectacolului „1918” în regia lui Ovidiu Cuncea. În fiecare zi, începând cu ora 12,00, copiii sunt invitaţi la teatru.

Joi, 22 august

Lansarea cărții ”Beneficiile uleiurilor esențiale”

Alexandria Librării ”George Enescu” invită sucevenii, joi, 22 august 2019, începând cu orele 17.00, la evenimentul de lansare a cărții ”Beneficiile uleiurilor esențiale” scrisă de Alexandra Hlade și Larisa Bangs. Invitații speciali la eveniment: Iulia Niculescu (farmacist specialist) și medicii specialiști Luminița Mireanu și Roxana Axinte. Cei care vor cumpăra cartea în timpul evenimentului vor primi în dar o mostră de ulei esențial. ”Beneficiile uleiurilor esențiale" de Alexandra Hlade și Larisa Bangs este proaspăt ieșită din tipar (iulie 2019), la editura Libris Editorial și a fost lansată oficial la Târgul de Carte Libris Brașov de la sfârșitul lunii iulie. Toate veniturile autoarelor până la lansarea oficială a cărții au fost donate Asociației Father's House, spre a sprijini copiii cu autism.

Duminică, 25 august

Sărbătoarea Muntelui

Duminică, de la ora 13.00, la Câmpulung Moldovenesc, pe Munceii Rarăului, se va desfășura Sărbătoarea Muntelui, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucoovina.

Pentru ediţia de anul acesta, organizatorii au pregătit mai multe spectacole folclorice susţinute de ansambluri tradiţionale din zona de munte a judeţului şi de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Invitaţii speciali ai evenimentului vor fi Ansamblul Artistic Național ”Transilvania”, Marinel Petreuș din Baia Mare și Ionică Ivan din Banat.