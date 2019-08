În curând va veni de la Spitalul Floreasca și dr. Laurian Blaga, cu stagiu de un an în cardiologie intervențională în Franța

Clarificări

Managerul Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Rîmbu, vine cu precizări suplimentare în legătură cu raporturile dintre unitatea medicală și medicul Roberto Haret. Astfel, Vasile Rîmbu a subliniat că dr. Haret nu a fost niciodată angajat al spitalului, singura dată când a lucrat în Compartimentul de Cardiologie intervențională al secției Cardiologie fiind la momentul punerii în funcțiune a noului angiograf cumpărat de spital. Rîmbu a explicat că în 2012 spitalul a încheiat un contract valabil până în 2022 cu un centru medical privat din București, de închiriere a unui spațiu de 160 mp în incinta spitalului, pentru prestarea, amenajarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui angiograf. „Serviciile medicale urmau să fie prestate fie spitalului, fie unor terțe persoane, dar cu prioritate spitalului. Centrul de excelență respectiv a intrat în funcțiune în octombrie 2012. Contractul a fost încheiat cu Med New Life București. Nu cu doctori, nu cu asistenți, ci cu centrul. Acest operator a avut inițial echipe distincte pe cardiologie și radiologie intervențională, aceasta din urmă fiind exclusă ulterior din prestările de servicii. Au păstrat doar cardiologia intervențională”, a declarat Rîmbu. Demersurile pentru înființarea unui astfel de centru în incinta spitalului au început, potrivit acestuia, încă din 2010, la inițiativa lui, a lui Gheorghe Flutur și a medicului Mihai Crețeanu.

După ce operatorul privat a renunțat la radiologia intervențională, spitalul a luat măsurile necesare pentru a înființa un compartiment cu acest profil, în cadrul laboratorului propriu de radiologie și imagistică medicală. „La momentul de față, atât ca dotare, cât și ca personal, avem la spital un centru de radiologie intervențională de referință în România, care are și atribuția de a forma radiologi intervenționiști la nivel național, precum și un contract pe teme de cercetare cu Academia de Științe medicale. Pentru cardiologia intervențională contractul s-a derulat mai departe cu operatorul privat pentru că spitalul nu avea compartiment propriu care să-i permită să beneficieze de finanțare de la Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate pentru infarctul miocardic acut și pentru cardiacii cronici”, a afirmat Vasile Rîmbu.

De ce și-a făcut spitalul propriul compartiment de cardiologie intervențională

În tot acest interval, până în data de 22 iulie 2019, a subliniat managerul, spitalul a finanțat aproape integral ( 95% ) toate intervențiile efectuate de centrul privat în cazurile de infarct miocardic acut, la tarifele negociate cu acesta, adică în total peste 3 milioane de euro. Pacienții cardiaci cronici care au avut nevoie de stenturi sau de alte proceduri au plătit pentru acestea, la centrul privat. „Vreau să fie foarte clar, pacienții cardiaci cronici nu au plătit la spital, ci la centrul privat și cu siguranță că nu puține au fost cazurile care nu au putut fi rezolvate pentru că oamenii nu au avut posibilități financiare să plătească aceste tarife. Mergând pe aceeași linie ca în cazul radiologiei intervenționale, cu sprijinul Consiliului Județean am întreprins demersuri pentru înființarea unui compartiment propriu, cu aparatură de înaltă performanță, care să rezolve fără plată, subliniez, fără plată, atât cazurile de infarct miocardic acut, cât și problemele cardiacilor cronici, prin accesarea programelor naționale de profil și completând cu resurse proprii, unde este cazul. Foarte mulți oameni nu au bani pentru a-și permite asemenea tarife, aceasta este realitatea. Nu trebuie să facem și pentru ei ceva?”, a declarat Rîmbu.

Pe lângă dotarea cu un angiograf de ultimă generație, spitalul a scos la concurs un post de medic cardiolog specializat în cardiologie intervențională. La concurs s-a înscris dr. Paul Turcoman, care a promovat și din data de 30 mai 2019 este angajat de spital.

Odată cu obținerea autorizației de funcționare pentru noul angiograf și efectuarea probelor în prezența reprezentantului firmei producătoare, din 22 iulie 2019 Compartimentul de cardiologie intervențională al spitalului a devenit funcțional și toate intervențiile efectuate de medicii spitalului, atât la infarctul acut, cât și la cronici sunt efectuate fără ca pacienții să plătească.

Echipa de la Cardiologia intervențională a spitalului, premiată pentru profesionalism

Alături de dr. Paul Turcoman, în cadrul acestui compartiment mai lucrează, cu contract de prestări servicii, dr. Ovidiu Anchidin, de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, și în curând va veni de la Spitalul Floreasca și dr. Laurian Blaga, cu stagiu de un an în cardiologie intervențională în Franța, un medic „competent, deschis și disponibil”, conform certificatului eliberat de clinica franceză la care a lucrat. De asemenea, sunt 8 asistenți, dintre care doi cu experiență de peste 7 ani, dobândită în centrul privat cu care spitalul a fost în contract. Rîmbu a declarat că acordă o mare atenție tinerilor care vor să facă performanță și o dovadă că aceștia sunt încurajați la Suceava este că din cei circa 170 de medici tineri angajați în ultimii ani, 10 sunt deja șefi de secție.

„Sunt foarte mulțumit de prestația echipei de la Compartimentul de cardiologie intervențională și drept stimulent vor fi premiați în luna august, la fel ca și directorul medical, care a gestionat acest compartiment. În mai puțin de lună au realizat cu succes 40 de intervenții. Dacă nu aveam medic propriu, o variantă era să continuăm colaborarea cu centrul privat, plătind noi pentru intervențiile în infarctul acut, iar pacienții cronici să-și achite în continuare singuri stenturile și celelalte proceduri. Economiile realizate prin funcționarea compartimentului propriu dau posibilitatea spitalului să suporte eventualele diferențe pentru cazurile mai dificile. Mi-aș fi dorit ca medicii noștri să aibă concurența centrului privat, dar asta nu mai depinde de noi. Repet, dr. Haret nu pleacă de la spital, ci de la Med New Life. Centrul poate rămâne în continuare în spital, să ofere servicii medicale contra cost pentru terți, persoane fizice sau juridice. Are contract de închiriere până în 2022, dar nu mai vor să stea. Pacienții spitalului sunt însă tratați gratuit, în compartimentul nostru de cardiologie intervențională”, a spus Rîmbu, subliniind din nou că spitalul are toată disponibilitatea să-l angajeze pe dr. Roberto Haret, dacă acesta dorește. Totodată, Vasile Rîmbu a precizat că este ultima sa intervenție pe acest subiect, exprimându-și speranța că a fost suficient de explicit pentru ca opinia publică să înțeleagă corect situația.