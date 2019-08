Promovare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a discutat cu partenerii francezi din departamentul Mayenne despre posibilitatea deschiderii unei curse aeriene Suceava – Paris. Gheorghe Flutur a declarat că în cadrul discuţiilor bilaterale cu delegaţiile Regiunilor Schwaben şi Mayenne, care participă în aceste zile la Suceava la Turneul ,,Patru regiuni pentru Europa”, au convenit împreună asupra unor iniţiative concrete şi imediate pentru începerea unor proiecte comune.

„Cu partenerii noştri din Germania am convenit ca în cadrul Târgului Exporeal care va avea loc la Munchen, la începutul lunii octombrie, să avem o serie de întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri din regiunea Schwaben şi din Bavaria. Am stabilit ca printre temele abordate să se afle prezentarea oportunităţilor pe care le oferă investitorilor germani recenta deschidere a cursei Suceava – Memmingen, precum şi înfiinţarea parcului industrial din apropierea aeroportului sucevean. Şi deja am şi identificat câteva domenii care ar putea fi de interes pentru cei din Germania, respectiv industria mobilei, industria alimentară, agricultura, IT-ul”, a declarat şeful administraţiei judeţene.

Gheorghe Flutur a adăugat că împreună cu preşedintele regiuni Schwaben, Martin Sailer, a abordat posibilitatea începerii unor proiecte în domeniile sănătate, social şi educaţie. Flutur a spus că i-a prezentat preşedintelui regiunii Schwaben intenţia Consiliului Judeţean Suceava de a susţine înfiinţarea un mare complex de recuperare, care ar putea fi construit în locaţiile în care administraţia judeţeană dispune de teren şi clădiri, respectiv la Pojorâta sau Călineşti.

„De asemenea, în vederea promovării Bucovinei, a judeţului Suceava, am convenit atât cu partenerii germani, cât şi cu cei din Franţa ca în acest an să organizăm acţiuni de promovare cu participarea unor grupuri de persoane, instituţii şi firme care desfăşoară activităţi curente în turism, inclusiv presa”, a mai precizat Gheorghe Flutur. El a mai spus că împreună cu partenerii francezi s-au stabilit mai multe contacte şi au avut loc o serie de discuţii pentru a susţine deschiderea unei linii directe Suceava – Paris, pe modelul de succes realizate cu partenerii din Schwaben pentru deschiderea liniei Suceava – Memmingen.

„Francezii s-au arătat deosebit de interesaţi de produsele noastre bio, astfel că vom identifica în scurt timp posibilităţile prin care producători din judeţul Suceava să desfacă astfel de produse în Franţa”, a încheiat Gheorghe Flutur.