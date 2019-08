Se putea și mai bine în meciul cu Celtic, dar acest rezultat de 1-1 obligă CFR-ul să aloce mai multe resurse ofensivei la retur, iar această abordare are șanse să fie cea câștigătoare. Un 2-1, părerea mea, ar fi cuibărit în subconștient ideea de ”a nu primi”, total nerealistă. Frumoasă faza de la golul lui Rondon, cu pasă pe poziție viitoare a lui Deac, ba chiar cu un plonjon artistic al lui Omrani! De remarcat că gazdele au înscris pe contraatac, iar oaspeții în urma unui atac pozițional. Frumos și golul scoțienilor, cu evitare și șut rapid al lui Forrest pe culoarul creat. Capitolul ”frumos” se încheie cu reluarea pe spate a lui Țucudean, iar pentru ceea ce s-a întâmplat după meci cu Justin Gafiuc, un reporter vechi al Gazetei Sporturilor, nu este suficient să facem încadrarea la ”urât”, ci la ”oribil” sau ”inadmisibil”. Faptul că o combinație de milițian cu infractor, ajuns șef al pazei la stadionul din Gruia, se comportă discreționar, ca pe moșia proprie, este o pată pentru clubul CFR Cluj, care ar trebui sancționat de UEFA. Să nu uităm că brutalizarea ziaristului s-a întâmplat la un meci din Liga Campionilor, în locul celor de la GSP nu m-aș mulțumi cu plângerea penală, ci aș sesiza inclusiv forul european. Asta dacă nu cumva clubul ia o decizie, singura care l-ar păstra în lumea civilizată, demiterea ipochimenului. Nici n-am avea de ce să-i plângem de milă, este confortabil asigurat cu pensie de la o vârstă fragedă. Am aruncat o privire pe site-ul oficial al lui CFR, nu există nici măcar un comunicat cu scuzele absolut necesare după un asemenea eveniment. Cu astfel de oameni, instituțiile de forță din România au ajuns la faliment funcțional și moral, nu are rost să ne mai întrebăm de ce ajungem să fim pe cont propriu în această țară. Și, trebuie spus, tot oribile sunt și multe dintre comentariile de la articolul de pe gsp.ro, ideile de bază fiind, ”bine i-a făcut”, ”și-o merita” etc. Așa spun românii verzi și despre femei, violul și-l caută, bătaia și-o merită...