În Matera

Compania japoneză Canon, cunoscută în întreaga lume în special pentru aparatura foto-video profesională, a provocat 28 de studenți fotografi din întreaga Europă să surprindă cele mai inedite și interesante instantanee în Matera, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din sudul Italiei.

Cei 28 de fotografi sunt câștigătorii unei competiții europene lansate de Canon, în cadrul căreia România a fost reprezentată de Ema Motrescu, o tânără suceveancă de 24 de ani.

Proiectul cu care Ema a intrat în competiție - „Periplu de la Răsărit la Apus” (o serie de mărturisiri fotografice, care aduc în atenţia privitorilor atmosfera din trenul IR 1833 cu ruta Iaşi – Timişoara) - a convins organizatorii să o selecteze pentru tabăra de fotografie de la Matera.

„Orașul Matera a fost desemnat capitala culturală europeană în anul 2019 și în acest context Canon a organizat o rezidență pentru fotografi din 28 de țări. Fiecare țară a fost reprezentată de către un student și un profesor coordonator, iar eu și profesorul Ștefan Bădulescu am reprezentat România în urma selecției de la nivel național”, ne-a povestit Ema.

Tânăra este masterandă în anul II la secția ”Foto-video” a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca (UAD) și tot în anul II la secția „Producție film documentar” din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB).

A absolvit în 2018 Facultatea de Arte plastice (Fotografie – Video - Procesare Computerizată a Imaginii) la UAD și Facultatea de Studii Europene (Relații Internaționale și Studii Europene) de la UBB.

De asemenea, prof. Ștefan Bădulescu este tot sucevean, de loc din Vatra Dornei, fiind profesor la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.

„Această pasiune merge mână în mână cu călătoriile”

Odată ajunși în Matera, Canon a pus la dispoziția studenților aparatură performantă pentru ca aceștia să surprindă viața orașului, pentru ca mai apoi să dezvolte un proiect axat pe fotografia documentară.

Ema a petrecut în Matera o săptămână, între 19 și 26 iunie, iar cu aparatul foto la gât a străbătut orașul de piatră la pas, a vizitat așezările săpate în stâncă (sassi), a explorat străduțele și aleile înguste, tuneluri și arcade, toate create din piatră.

„Canon ne-a asigurat totul, inclusiv aparatura cu care urma să realizăm proiectul despre Matera. Prefer fotografia documentară, imaginile care oferă privitorilor o poveste asupra evenimentelor și faptelor imortalizate. Am mizat pe acest gen de fotografie, inclusiv street photography, m-am axat pe câteva idei, pe oameni, pe secvențe ale vieții de stradă. Unii au mers în echipă să facă poze, eu am preferat să lucrez individual, am vrut să am mai multă libertate. Am discutat mult și cu profesorul Bădulescu, mi-a dat sugestii”, a mărturisit Ema.

Tânăra povestește despre Matera că este un oraș deosebit, pe care în decursul celor câteva zile l-a surprins prin sute de instantanee și imagini.

”Acest gen de proiecte este important pentru evoluția unui fotograf pentru că această pasiune merge mână în mână cu călătoriile, asta dacă nu faci fotografie de studio. Nu ai cum să evoluezi doar din cărți, articole sau tutoriale de pe YouTube. Trebuie să faci teren. Mai ales pentru fotografia documentară, care ilustrează povestea unui loc, a unui eveniment, fără înscenări”, a completat tânăra.

Matera prin ochii studenților fotografi

Cele mai bune fotografii realizate de cei 28 de tineri din proiect vor fi expuse la Matera, de către cei de la Canon. Proiectul va pune în lumină orașul Matera, așa cum l-au văzut și cum l-au perceput participanții, expoziția urmând să fie vernisată în luna septembrie.

Pentru acest proiect Ema a menționat că va propune o serie de diptice, un gen de fotografie în care două imagini sunt alăturate, formând o singură fotografie care dorește să transmită un mesaj unitar mai puternic.

„Este o poveste spusă de două imagini alăturate, cu două perspective diferite. Încă lucrez la proiect, încă sunt sub entuziasmul călătoriei din Matera, a fost într-adevăr o experiență foarte bogată și valoroasă”, a mai explicat Ema.