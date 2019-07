La Poiana Dacilor – Păltinoasa

La Casa Ignătescu din Păltinoasa a avut loc, în perioada 29 iunie – 7 iulie, Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan”, un centru cultural plin de culoare, emoție, armonie pentru zeci de artiști din țară, însetați de frumos. Tabăra de artă plastică de la Poiana Dacilor – Păltinoasa poartă, din acest an, numele lui Tiberiu Cosovan, în memoria lui Tibi Coso (jurnalist, scriitor, artist plastic), „un exemplu de nobleţe sufletească”, un om a cărui vibrație a rămas în inimile celor care l-au cunoscut.

Majoritatea lucrărilor care au fost realizate de artiști în Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” vor rămâne în patrimoniul Casei Ignătescu. Organizatorii principali ai taberei sunt Asociația Eudemos și Casa Ignătescu.

Inițiatorul și susținătorul acestei tabere de artă plastică, dar și al altor zeci de tabere ale meșterilor populari și tabere de artă naivă este nimeni altul decât meşterul cioplitor Toader Ignătescu, animatorul artistic care a obişnuit publicul sucevean şi nu numai cu activităţile sale independente, realizate cu forţe proprii şi cu sprijinul prietenilor pe proprietatea sa de la Păltinoasa, susținut îndeaproape de soția sa, Angela Ignătescu.

La „reşedinţa artelor plastice” de la Păltinoasa

Ne-am deplasat și noi în una dintre zilele trecute la „reşedinţa artelor plastice” de la Păltinoasa, pentru a descoperi farmecul locului, pentru a sta de vorbă cu artiștii veniți din mai multe județe pentru a crea lucruri minunate și pentru a „culege” câteva gânduri despre Tiberiu Cosovan, de la cei care l-au cunoscut și prețuit.

Am ajuns în tabără după o zi în care ploaia le-a cam dat de furcă artiștilor. Odată cu noi, soarele și-a făcut apariția și a mângâiat cu razele sale blânde fiecare floare, fiecare fir de iarbă, fiecare greier sau fluture multicolor care se plimba nestingherit prin Poiana Dacilor.

Jovial, meșterul cioplitor Toader Ignătescu ne-a primit cu amabilitate în „poiana înmiresmată”, unde am vorbit despre începuturi, dar și despre viitor. „Au fost până acum 14 ediții de tabere de meșteri populari, plus vreo două tabere de artă naivă, combinate: artă naivă cu meșteșuguri. Sunt multe tabere, că aproape am început să le uit numărul.

Dar de la artistul plastic Monica Goșoiu de la Constanța a venit ideea de a organiza aici și tabere de artă plastică, deși eu cochetam de mai multă vreme cu această idee”, ne-a spus Toader Ignătescu. Poate vă întrebați ce susținători are în proiectele lui culturale?! „În primul rând mă ajută soția. Nu mai trebuie să plătesc o bucătăreasă din buzunarul propriu, pentru că acum soția gătește, fiind și ea pensionară.

Am primit anul acesta un ajutor și din partea Rodicăi Cosovan, soția lui Tibi, și avem o relați specială cu administratorii de la Gallina Rosso (cred că acum se numește altfel), care ne furnizează carne de pasăre pentru gătit. M-a ajutat și o familie din vecini, care are o casă de vacanță, unde au fost cazați o parte dintre artiști. Este vorba de familia Cojocaru Gheorghe (Ghiță) și Gabriela”, ne-a povestit inițiatorul taberelor de la Păltinoasa. Însă cea mai mare parte a cheltuielilor cu taberele de la Poiana Dacilor este acoperită din buzunarul propriu al familiei Ignătescu, ambii soți fiind pensionari.

„Atâta timp cât voi putea, voi duce mai departe această tabără, și dacă voi dispărea eu, vecinul Ghiță Cojocaru a spus că preia frâiele”

Un bun prieten al artiștilor care frecventează taberele de la Păltinoasa a fost Tiberiu Cosovan, omul care a promovat în presă taberele inițiate de Toader Ignătescu, motiv pentru care imediat după ce Coso „s-a înălțat la Ceruri”, a decis ca tabăra de artă plastică să poarte numele acestuia. „Pentru mine Tibi rămâne acel jurnalist serios și integru, care a relatat mereu obiectiv, pertinent tot ce se petrecea aici. Pe mine m-a încântat felul lui de a fi. Tibi mi-a intrat la suflet, la fel ca și artistul plastic humorean Radu Bercea, care, de asemenea, este un om deosebit”, au fost cuvintele cioplitorului de la Păltinoasa.

Vara aceasta, la Poiana Dacilor va mai avea loc, pe cheltuiala familiei Ignătescu, o nouă ediție a taberei de meșteri populari, combinată cu artă naivă, cel mai sigur la sfârșit de iulie, început de august. „Atâta timp cât voi putea, voi duce mai departe această tabără, și dacă voi dispărea eu, vecinul Ghiță Cojocaru a spus că preia el frâiele și duce mai departe tabăra..., o susține el”, a completat Toader Ignătescu.

Am întrebat-o și pe Angela Ignătescu, soția lui Toader, dacă îi este greu să fie mereu „în slujba artiștilor”, nu puțini, care vin în fiecare vară la Păltinoasa.

„Nu-mi este greu să-l sprijin pe soțul meu în demersul lui cultural, de a organiza aici mai multe tabere. Îmi este chiar foarte ușor și fac treaba asta cu tot dragul. Anul acesta eu și gătesc pentru artiști, în principal mâncăruri tradiționale, cu produse naturale, din zonă, și oaspeții sunt mulțumiți”, ne-a spus Angela Ignătescu, care regretă, ca noi toți, plecarea lui Tiberiu Cosovan.

„Ne-a fost un prieten foarte bun. L-am simțit alături de noi chiar de la primele ediții ale taberelor. Ne-a legat o prietenie lungă și sinceră. De Sus, de acolo, sper că vede ce facem noi și se bucură că vom continua ce am început, pentru că pe toți cei de aici ne unește spiritul pentru frumos, spirit care-i plăcea și lui Coso”, s-a destăinuit Angela Ignătescu.

Rodica Cosovan: „Coso era fascinat de lumină aici, de vibrație, de curgere, de zvâcnirea din tristețe și însingurare”

Drumul spre Păltinoasa l-am făcut împreună cu Rodica Cosovan, soția lui Coso, care a dorit să le ofere artiștilor plastici aflați în Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” albumul „Prin labirintul umbrelor” de Tiberiu Cosovan, cartea-album care cuprinde 20 de texte apărute în paginile Monitorului de Suceava şi o selecţie de circa 200 de fotografii cu monumente funerare.

Copleșită de iubirea pe care i-o poartă lui Tiberiu Cosovan, iubire care transcende timpul și spațiul, Rodica Cosovan ne-a spus că pentru ea faptul că tabăra de la Păltinoasa poartă numele lui Coso înseamnă foarte mult. „Mă înclin respectuos și vreau să le mulțumesc soților Ignătescu, Toader și Angela, pentru efortul depus de a organiza această tabără a artiștilor plastici. Îmi amintesc acum de caracterizarea făcută de scriitorul Ion Drăgușanul acestui loc și spun că al meu Coso era fascinat de lumină aici, de vibrație, de curgere, de zvâcnirea din tristețe și însingurare. Asta era Coso aici, când era prezent, cu eleganța lui, cu discreția lui, cu demnitatea lui de sfârșit. Ăsta era Coso..., Coso al meu. Iar lui Coso al meu i se cuvine numai iubire, numai lumină și numai înțelegere. Mănunchiul de oameni, de prieteni pe care-i are aici, gândurile bune care se transmit și se mută în Cer mă fac să fiu fericită și mândră că am ajuns momentul să văd acest lucru. Coso trăiește prin noi, numai prin noi, și de asta sunt acum puțin mai... răsărită. Mi-e dor de el și vreau ca Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au fost cuvintele transmise de Rodica „lui Coso”.

„Tibi era un tip foarte sufletist, de cuvânt”

În Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” l-am întâlnit pe artistul plastic Niculae Găgeanu din Mangalia, pentru al șaselea an în tabăra de la Păltinoasa. „Mă simt aici ca la mine acasă. Am întâlnit oameni deosebiți. Am legat prietenii și ne-am bucurat că am avut temă liberă. Unui artist, când îi impui să facă ceva, deja are o problemă. Noi, artiștii, cel puțin eu, simt nevoia să plec, să mă duc să stau cu colegii, și asta o fac de câte ori am posibilitatea. L-am cunoscut pe Tiberiu Cosovan, cu care am legat o prietenie frumoasă. Tibi era un tip foarte sufletist. Mi-a plăcut cel mai mult că atunci când spunea ceva, așa era, spunea și făcea. Nu făcea promisiuni care nu se puteau realiza. Și datorită lui Tibi am cunoscut câțiva oameni deosebiți”, a spus Niculae Găgeanu.

Condițiile de creație sunt sublime

Pentru prima dată într-o tabără de creație, artistul plastic Anca Filip din Constanța ne-a spus că a ajuns la Păltinoasa, la Casa Ignătescu, la sugestia colegei sale, artista Monica Goșoiu din Constanța, care nu a putut veni anul acesta.

„Este o tabără minunată, cu oameni minunați. Este ceva deosebit și cadrul natural este feeric, de aceea și condițiile de creație sunt sublime. Am lucrat aici câteva tablouri. Este vorba de un fluture, pe care am reușit să-l pozez în prima zi, apoi într-un tablou am reprodus statuia lui Decebal, sculptura din curtea casei, în altul o natură cu figurine din lemn și hribi, și aflând că este tabăra <In memoriam Tiberiu Cosovan> am făcut un portret după o fotografie a lui. Voi lăsa toate lucrările în tabără, cu dorința de a reveni aici”, a spus constănțeanca.

„Tiberiu Cosovan, un om cu o sensibilitate deosebită, un om rafinat”

În Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” i-am întâlnit și pe artiștii Niculae Găgeanu din Mangalia, Marius Lupu din Bârland, Gheorghe Caraiman din Constanța, Anca Filip din Constanța, iar din generația mai tânără, dar tot de la Constanța, au venit în tabăra organizată de familia Ignătescu și frații Daniel și Carmen Tincescu. Pictorul restaurator George Leteanu din Vaslui și-a exprimat mai întâi bucuria pentru perenitatea actelor de cultură care se desfășoară în tabere, cu generozitatea sufletească a celor care participă la înfăptuirea lor.

„Vin cu bucuria în suflet din Moldova, să prelungesc aici, în Bucovina, actul artistic, ceea ce mă preocupă. Am mai fost în această tabără încă de trei, patru ori. Mă simt minunat aici, cu tot cu ploile care s-au năpustit asupra noastră. Eu l-am perceput pe Tiberiu Cosovan ca pe un om cu o sensibilitate deosebită, un om rafinat, nici nu simțeai că este aici, te învăluia, nu aveai în prezența lui acel complex că este un reporter... intra în atmosfera noastră. Regret că a dispărut fulgerător. Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus George Leteanu.

Artistul Marius Lupu: „Ca om și ca artist, Tibi a fost o personalitate de referință în arta și cultura suceveană”

Și artistul plastic Marius Lupu din Bârland ne-a spus că l-a cunoscut pe Tiberiu Cosovan, dar nu direct, ci prin intermediul canalelor de socializare. Când l-am provocat la o discuție, artistul lucra la un tablou care îl reprezenta pe Tiberiu Cosovan.

”Eram prieteni pe Facebook. O persoană poate fi cunoscută nu doar direct, ci și prin efectele pe care le produce asupra oamenilor. Tibi Cosovan a avut niște efecte binefăcătoare asupra celor pe care îi cunoștea. Ca om și ca artist, Tibi a fost o personalitate de referință în arta și cultura suceveană”, ne-a spus Marius Lupu.

În tabăra de la Păltinoasa ne-am întâlnit și cu artistul plastic constănțean Gheorghe Caraiman, pentru a doua oară la Casa Ignătescu. Ne-a povestit că îi plac mult peisajele din zonă, motiv pentru care a lucrat în tabără două tablouri, unul cu Mănăstirea Humorului și o natură statică cu maci. Speră să vină și anul viitor la Păltinoasa, la familia Ignătescu, care este foarte generoasă, „cum se spune: casa mică, inima largă. Sunt niște oameni deosebiți. Și mâncarea este foarte bună”.

Din generația mai tânără, dar tot de la Constanța, au venit în tabăra organizată de familia Ignătescu și frații Daniel și Carmen Tincescu, adolescenți care pășesc acum pe drumul creației, al artei.

Artistul plastic Radu Bercea: „Coso, un om discret, un om care niciodată nu a ieșit în față, dar care a fost mereu alături de pictori”

Nu puteau lipsi din Tabăra de artă plastică „Tiberiu Cosovan” artiști suceveni, prieteni buni ai lui Tiberiu Cosovan. I-am rugat să transmită un gând, o șoaptă... către Ceruri, către Tiberiu Cosovan, acolo unde doar lumina și iubirea îi sunt aproape. Artistul plastic humorean Radu Bercea (care a fost mereu un model, un mentor pentru Tiberiu Cosovan, care l-a preţuit mult, şi împreună au legat o frumoasă prietenie), cu regret în suflet că nu mai este printre noi Coso, a spus că acesta i-a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni, pe care îl poartă mereu în suflet, și cu el crede că va pleca și el, nu se știe când, dar îi simte lipsa. „Tiberiu Cosovan a fost un om discret, a fost un om care niciodată nu a ieșit în față, dar a fost mereu apropiat de noi, de pictori. Faptul că numele acestei tabere se numește din acest an Tiberiu Cosovan este onorant pentru noi toți”, a completat artistul.

Artistul Iosif Csukat: „Tiberiu va rămâne veșnic în inima mea și în sufletul meu”

„Este greu să vorbesc despre Tibi la trecut”, ne-a spus artistul Iosif Csukat, care în urmă cu ceva ani, împreună cu Coso, a înființat grupul artistic independent Domino, la care, pe parcurs, s-au alăturat și alți pictori. „Mergeam la pictat mereu. Făceam multe peisaje. Tibi era motorul acestui grup și l-a susținut mereu. El ne propunea să mergem în natură, să pictăm, indiferent de vreme. Tiberiu va rămâne veșnic în inima mea și în sufletul meu. Mă bucur că această tabără îi va purta numele... nu știu dacă lui i-ar plăcea, pentru că era un modest, dar ne poate spune de acolo, de Sus... Noi așteptăm un semn”, ne-a spus Iosif Csukat.

Pictorul Ioan Bodnar: „Tiberiu Cosovan a fost pentru mine un profesor, un mentor”

Pictorul Ioan Bodnar ne-a spus că pentru el Tiberiu Cosovan a fost cel mai bun prieten, cel mai apropiat. Tibi era alături de el, de artiști, mereu. Uneori nu-l vedeau, dar îi simțeau prezența. „Eu cred că el s-ar fi bucurat foarte mult să știe că noi am venit aici, la Păltinoasa, și facem ce el a inițiat cu mult timp în urmă. Pentru mine, cel puțin, a fost ca un profesor, un mentor. Îl păstrez în mintea mea și în sufletul meu așa cum l-am cunoscut: modest, talentat. El va rămâne mereu printre noi, pentru că, iertați-mă, dar să căutăm acum un Tibi, greu găsim. De aceea zic: el este prezent în sufletele celor care l-au cunoscut și asta contează cel mai mult”, a fost mesajul pictorului Bodnar.

Artistul Konstantyn Ungureanu Box: „Tibi Cosovan a pătruns în peisajul spiritual și cultural aproape misterios și a plecat dintre noi tot misterios”

Nu putea să lipsească din elita artiștilor plastici suceveni, aflați în tabăra de la Păltinoasa, Konstantyn Ungureanu Box, apreciat și de Tiberiu Cosovan. Konstantyn Ungureanu Box ne-a spus că pentru el, și pentru foarte mulți ca el, Tibi Cosovan a pătruns în peisajul spiritual și cultural aproape misterios și a plecat dintre noi tot misterios. „Prezența dispariției lui a fost un dangăt de clopot care ne anunța plecarea lui. Îndoiala noastră că el a dispărut a întărit tocmai prezența lui. Dangătul de clopot și acum se aude, și acum bate. Și îndoiala noastră este mereu prezentă. El este acum printre noi. Nu doar în sufletele noastre, dar îl vedem și vizual, prin lucrările pe care noi le prezentăm, prin tabăra pe care o face Toader Ignătescu la Păltinoasa (un om care face trei tabere într-o vară, tabără de artă plastică, tabără pentru meșteri populari, tabără de artă naivă)”, a spus Box. Lui Tibi Coso, artistul Konstantyn Ungureanu Box îi spune uneori Tibi Cosmos, „ca să fie cât mai actualizat și cât mai prezent. Asta face ca și noi să fim mai prezenți. Îndoiala noastră că el a dispărut întărește prezența lui, și odată cu îndoiala suntem și noi prezenți prin apariția lui, prin aceste lucrări pe care noi le facem aici”.