Surpriză neplăcută

Cei 11 tineri care au vandalizat în noaptea de 15 iunie a.c. statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, din apropierea Cetăţii de Scaun a Sucevei, au fost amendaţi de Poliţia Locală. Familiile celor cinci adolescenţi minori trebuie să plătească fiecare câte 250 de lei amendă, iar cei care au vârsta peste 18 ani au de achitat fiecare câte 750 de lei.

Directorul executiv al Poliţei Locale a municipiului Suceava, Ovidiu Doroftei, a declarat că în afara tânărului de 22 de ani, ceilalţi sunt elevi de liceu și, unii dintre ei, „clienţi” ai poliţiei, din cauza unor activităţi de genul consumului de alcool în locurile publice sau fumat în perimetrul locurilor de joacă pentru copii. De data aceasta, le-au fost contactaţi și părinţii, iar la minori poliţiștii au fost acasă. „Am vrut să vedem dacă părinţii știu cum se distrează copiii lor și dacă li se pare normal ca la cinci dimineaţa să fie sus, la statuia lui Ștefan, și nu acasă. Nu le venea să creadă. Când poliţiștii le-au spus ce au făcut copiii lor, au rămas perplecși. Unii n-au crezut până când nu au văzut imaginile”, a afirmat Ovidiu Doroftei.

El a mai spus că tinerii provin din medii diverse, dar liniștite; unii au părinţii plecaţi la muncă în străinătate și sunt crescuţi de bunici, alţii sunt împreună cu părinţii în străinătate și au venit în vacanţă la bunici. Un singur tânăr din grup este în asistenţă maternală. Șeful Poliţiei Locale a mai spus că din discuţiile avute cu tinerii și-a dat seama că cei care au conștientizat, totuși, că acest tip de comportament este inadecvat au fost mai curând minorii. Reacţiile de la cei mai mari, inclusiv de la cel de 22 de ani și de la singura fată din grup, în vârstă de 17 ani, au fost de genul: „Dar ce am făcut?! Ne-am distrat, nu am greșit cu nimic”. Cei mai tineri membri ai grupului sunt doi adolescenţi de 16 ani, iar cel mai în vârstă are 22 de ani.

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harşovschi, cel care a făcut publică pe Facebook înregistrarea de pe camerele de luat vederi din zona statuii, cu „distracţia” celor 11 tineri, a subliniat că de anul trecut, de când monumentul din bronz a fost restaurat de către Primăria Suceava, „acesta este al doilea act de vandalism”.