Alţi doi elevi din judeţul Suceava au media maximă la examenul de evaluare naţională, aceştia obţinând 10 pe linie după soluţionarea contestaţiilor.

Este vorba despre Theodora Elena Bărbuţă, de la Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi, şi de Andrei Lupeş, de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava.

Cu 15 medii de 10, Suceava se situează pe locul 10 la nivel naţional, după Vrancea cu 16 medii.

Topul judeţelor, în funcţie de numărul mediilor de 10, arată astfel: Bucureşti – 49 de medii de 10 (una în plus după contestaţii), Iaşi – 35 de medii de 10, Dolj – 31 de medii de 10 (cinci în plus după contestaţii), Cluj – 29 de medii de 10 (una în plus), Argeş – 24 de medii de 10 (una după contestaţii), Constanţa – 24 de medii de 10, etc.

351 de note au fost majorate, iar alte 249 au fost micşorate, după soluţionarea contestaţiilor