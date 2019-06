Eroi vii

Momente cu încărcătură mare de emoţie s-au consumat ieri, de Ziua Eroilor, în comuna Horodniceni, unde trăieşte probabil cel mai în vârstă veteran al celui de-al Doilea Război Mondial din judeţul nostru. Costache Știrbu, din satul Brădăţel, a împlinit 105 ani în luna martie a acestui an, fiind născut în anul 1914. Cadre militare şi Primăria Horodniceni au ţinut să-l onoreze pe bătrânul veteran, fiind organizată o predare simbolică de ştafetă între veterani. Tot din comuna Horodniceni este şi caporalul Dumitru Florea, în vârstă de 45 de ani, care este şi el veteran al teatrelor de operaţii, după ce a fost împuşcat în timpul unei misiuni în Afganistan, în vara anului 2017. Mult mai tânărul veteran, încă militar activ, dar cu clasificare de apt limitat, i-a dus un tort bătrânului veteran al luptelor din a doua mare conflagraţie mondială şi i-a sărutat mâna, într-un gest plin de respect între doi militari care au văzut moartea cu ochii.

Un erou viu al comunităţii

Bătrânul Costache Știrbu a avut puterea de a ieşi din casă, sprijinit de fiul său, pentru a-i întâmpina pe oaspeţii săi, în frunte cu caporalul Dumitru Florea.

„Moşul Costache este un erou viu al comunei noastre, a luptat la Cotul Donului, a fost rănit acolo, a trăit clipe grele în acea perioadă, după război s-a refugiat în munţi, este o adevărată poveste de istorie”, a făcut prezentările primarul comunei Horodniceni, Neculai Florea.

A luptat în prima linie la Cotul Donului şi a fost rănit de o schijă de la un tun

Costache Știrbu a avut puterea să spună câteva cuvinte despre drama sa, înfăşurat în Drapelul României, primit din partea Asociaţiei Militarilor Veterani şi a Veteranilor cu Dizabilităţi.

„Am luptat la Cotul Donului şi am fost rănit de o schijă de la un tun, m-o rănit atunci.... am fost la post în prima linie şi m-a rănit o schijă de la tun în pulpa piciorului stâng”, a relatat bătrânul, care a trecut peste această dramă, a scăpat din mâna ruşilor şi, după ani, a revenit acasă. Costache Știrbu are cinci copii şi peste 50 de fini cununaţi şi botezaţi. La ani mulţi după război, Costache Știrbu a lucrat ca secretar în cadrul Primăriei Horodniceni.

În cadrul momentului de ieri, veteranul de război a fost înaintat la gradul de maior în rezervă şi a primit medalia Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial. Cei doi veterani s-au onorat reciproc cu Drapelul României.

Rănit grav la braţ în timpul unui schimb de focuri

Mult mai tânărul veteran Dumitru Florea a trăit cu multă emoţie momentul de ieri, declarându-se onorat de ştafeta preluată simbolic de la veteranul în vârstă de 105. Dumitru Florea a fost la un pas de moarte în august 2017, în Afganistan.

O echipă de militari români executa în acea zi misiuni de patrulă de transport şi escortă a unei echipe a coaliţiei de instruire a forţelor de securitate afgane, lângă Kandahar, iar militarii au fost nevoiţi să răspundă cu foc, la atacul unor insurgenţi.

În urma schimbului de focuri, un insurgent a fost omorât, altul a fost rănit, iar un militar român a fost şi el rănit la antebraţ. Cel din urmă este Dumitru Florea.

„Am suferit o plagă prin împuşcare în Afganistan, nu vă pot spune în detaliu ce s-a întâmplat, pe scurt o schijă dintr-un glonţ care s-a fracturat bucăţi din placa mea de protecţie mi-a prins braţul drept şi mi-a afectat toţi nervii de control. Am avut foarte mare noroc, 99 % din colegii care au trecut prin ce am trecut eu nu au rezistat, au picat la datorie”, ne-a relatat caporalul Florea.

Apt limitat, are şansa de a rămâne militar activ

Când s-a aflat în misiune, caporalul Florea Dumitru era încadrat la Batalion 335 al Garnizoanei Botoşani. Este militar de 23 de ani, iar după atacul terorist, fiind apt limitat, după o lungă perioadă de recuperare, militarul din Horodniceni va reveni mai aproape de casă, la Dumbrăveni, în Garnizoana Suceava.

Politica armatei române este de a avea în activitate doar militari apţi 100%, astfel că lui Florea Dumitru i-a fost greu să revină.

Locotenent colonelul Florin Crăciun, şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a judeţului Suceava, a povestit cu emoţie despre colegul său:

„Domnul Florea merita să rămână în activitate, să rămână alături de noi, mă bucur că în viitorul apropiat va avea o funcţie în Suceava şi îşi va continua cariera pentru că merită să fie militar. De mic copil şi-a dorit asta şi ne bucură că va fi în continuare în rândul cadrelor militare în activitate”.

Muzeu al veteranului, la Horodniceni

În cadrul evenimentelor organizate ieri la Horodniceni, în incinta Bibliotecii Rotopăneşti, a fost inaugurat un mic Muzeu al Veteranului. Acesta cuprinde un tablou al militarilor veterani care şi-au pierdut viaţa în ultimii ani în teatrele de operaţii, un colţ al veteranilor din al Doilea Război Mondial şi date despre activitatea profesională a armatelor române.

Tot de Ziua Eroilor, cadrele militare au depus, ieri, coroane la monumentele închinate eroilor.