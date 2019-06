Bătaie și reclamație de furt în timpul unui priveghi

Vineri, 7 Iunie 2019 (12:49:27)

Un priveghi desfășurat la Dornești, la care au participat mai multe persoane de etnie romă, a necesitat intervenția poliției în miez de noapte. Poliția a fost alertată în noaptea de 5 spre 6 iunie, în jurul orei 1.15. Un bărbat venit de la Șcheia, Gheorghe Bozomală, în vârstă de 38 de ani, a reclamat că a fost lăsat fără portofelul din buzunar și un lanț de aur, care i-a fost smuls de la gât. Ulterior s-a stabilit că la priveghi a fost o încăierare serioasă, trei persoane ajungând la spital. Joi, 6 iunie, în continuarea cercetărilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au fost puși sub acuzare suspecții Florin Ciorcan și Ștefan Sergiu Bucur, ambii din Dornești, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „tâlhărie calificată” şi „lovirea sau alte violențe”. S-au efectuat percheziții la domiciliilor celor doi, fiind identificate două portofele și un lanț de aur, a căror proveniență urma să fie stabilită. Perchezițiile au avut loc cu o desfășurare mare de forțe, polițiști de la Biroul de Investigații Criminale Rădăuți, de la Marginea, Dornești dar și luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Pe 6 iunie, procurorul de caz a dispus reținerea celor doi suspecți, pentru 3 infracțiuni de lovire și furt calificat. Cei doi au ajuns în arestul poliției județene iar ancheta continuă, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat la priveghiul care a luat o turnură violentă.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Bătaie și reclamație de furt în timpul unui priveghi