În spatele gratiilor

Tânărul de 26 de ani din comuna Mitocul Dragomirnei care a produs accidentul grav pe trecerea de pietoni din municipiul Suceava, în urma căruia o femeie a murit, iar fiica acesteia se află în stare gravă la spital, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. În urma accidentului petrecut miercuri la prânz, pe numele lui Iulian Chetrariuc fusese emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, el fiind, în urma audierilor, introdus în arestul IPJ Suceava. Joi după-amiază, magistrații instanței de judecată în fața căreia a ajuns autorul accidentului, cu propunere de arestare preventivă, și-au însușit propunerea procurorilor și l-au trimis după gratii.

Tânărul care a provocat accidentul a declarat că se grăbea

Cercetările întreprinse de polițiști au arătat faptul că principalul vinovat de comiterea gravului accident este șoferul autoturismului Audi, Iulian Chetrariuc, de 26 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei. Polițiștii Biroului Rutier, care au făcut măsurătorile la fața locului și l-au audiat pe cel de la volan, au stabilit că acesta nu a acordat prioritate de trecere femeii și copilului acesteia, pe marcajul de trecere pentru pietoni. Tânărul are permis de conducere de un an de zile, martorii spunând despre mașina pe care o conducea în momentul accidentului că avea viteză mare. Chetrariuc ne-a declarat că a încercat să evite impactul, dar era deja prea târziu când victimele i-au apărut brusc în față: ”Nu puteam să frânez, nu puteam să frânez. Eram pe a doua bandă aici, veneam, nu știu cât veneam de încet. M-am trezit prea târziu, m-am trezit cu amândouă în față. Ea a venit pe prima și eu am vrut să le ocolesc și ea a sărit în fața mea. A ieșit deodată în fața mea, am vrut să o iau pe aici și ea a sărit în fața mea.”Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar la spital i s-au prelevat două mostre de sânge pentru a se stabili dacă nu a consumat alte substanțe interzise. El a fost audiat în timpul după-amiezii de miercuri, fiind acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore de către polițiștii Biroului Rutier Suceava, fiind introdus seara în arestul IPJ Suceava. În timpul zilei de joi, Iulian Chetrariuc a fost audiat de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care au propus arestarea preventivă a tânărului, pentru comiterea celor două grave infracțiuni. Magistrații Judecătoriei Suceava, reuniți în ședință ieri după-amiază, au emis pe numele său un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile.