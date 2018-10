Apel respins

Polițistul din Fălticeni acuzat că a ultragiat luni seara doi colegi, veniți să instrumenteze o tamponare produsă de acesta, a rămas în arest. Judecătorii instanței sucevene au respins ieri solicitarea polițistului privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, acesta rămânând în spatele gratiilor cel puțin pentru următoarele 28 de zile.

Un incident grav, în care polițistul a devenit violent cu colegii veniți la fața locului

Incidentul s-a petrecut luni seara pe o stradă din municipiul Fălticeni. Aflat la volanul unui autoturism, Dumitru Norocel, de 46 de ani, agent-șef principal la Poliția Municipiului Fălticeni, a tamponat un autoturism parcat regulamentar. În urma tamponării, polițistul, despre care martorii spun că mirosea a alcool, a coborât din autoturism și nu i-a permis proprietarului autoturismului avariat să fotografieze urmările accidentului, părăsind apoi zona. Gheorghe P., șoferul păgubit, ne-a relatat:

”Așteptam o programare și a venit o persoană care mi-a spus că cineva mi-a acroșat mașina. Când am ieșit am văzut o mașină VW și am stat de vorbă cu șoferul. Din două vorbe mi-am dat seama că era în stare avansată de ebrietate și l-am întrebat cum o rezolvăm, pentru că nu era mare lucru. El mi-a zis că și mașina lui e atinsă, dar eu l-am atenționat că mașina mea era parcată pe refugiu și eu nu am nici o vină. El o tot scălda ca omul beat, iar eu i-am scris numărul mașinii pe o hârtie și apoi am vrut să scot telefonul să fotografiez mașina și numărul. În acel moment el mi-a luat telefonul din mână, s-a urcat în mașină și a plecat, chiar dacă am insistat să-mi dea telefonul. Am sunat la poliție de pe un alt telefon și a venit un echipaj de poliție, doi agenți care au pornit pe urmele lui și l-au găsit. Polițiștii l-au imobilizat, pentru că el voia să intre în scara blocului. Acolo a fost o bruscare, că au căzut toți la un moment dat, unul peste altul, și au reușit să-i pună cătușele.”

Până a fi imobilizat, Dumitru Norocel a provocat un adevărat scandal, lovindu-l cu palma sau pumnul peste cap pe unul dintre agenții de poliție aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și spărgându-i acestuia ochelarii de vedere. Ulterior, a continuat să-l lovească peste picioare și l-a amenințat cu moartea și destituirea din funcție și pe celălalt polițist, aflat în zonă pentru cercetarea evenimentului. Deși condusese autoturismul pe drumurile publice și mirosea a alcool, protagonistul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest și să-i fie prelevate probe de sânge la spital, pentru stabilirea alcoolemiei. În urma incidentului, agentul de poliție agresat are nevoie de 2-4 zile de îngrijiri medicale, pe numele său fiind eliberat un certificat medico-legal.

Dosar penal pentru ultraj și refuz de prelevare a mostrelor biologice de sânge

Polițiștii au întocmit pe numele agentului-șef principal Dumitru Norocel un dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj și a infracțiunii de refuz de prelevare de mostre biologice. În cursul nopții de marți spre miercuri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au emis pe numele polițistului agresiv o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava. După ce a fost audiat de procurori, miercuri după-amiază el a fost prezentat în fața magistraților Judecătoriei Fălticeni, cu propunere de arestare preventivă, judecătorii hotărând emiterea pe numele său a unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. El a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava, solicitarea acestuia de a fi cercetat sub control judiciar fiind respinsă ieri de instanță.