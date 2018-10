S-a mai consumat o etapă din cele două competiţii continentale, iar ceea ce s-a văzut până acum este departe de spectacolul pe care îl aşteptam în fiecare an. Nu am văzut la absolut nicio echipă ceva care să impresioneze măcar ochiul, dacă nu şi sufletul. Nu am remarcat nicio găselniţă tactică prin care vreun antrenor să-şi impună ideile, nicio prestaţie de mare excepţie a vreunui fotbalist (exceptându-l pe... Ibrahimovici, numai că el joacă în America, nu în Europa!), niciun gol cu adevărat memorabil, dar lucrul nu e tocmai de mirare, fiindcă acum, la început de sezon, multe din protagonistele anilor trecuţi încă mai caută formulele de echipă cele mai perfomante, încă mai au de integrat în mecanismul echipei jucătorii nou sosiţi, încă mai au de acoperit diverse găuri din diferite compartimente. Situaţia cea mai proastă o are fără discuţie chiar deţinătoarea trofeului suprem, Real Madrid care, după ce că a rămas fără vârfurile supreme (cel mai bun fotbalist din lume şi, indiscutabil, cel mai bun antrenor din lume), nici n-a pus nimic în locul lor. Fiindcă dacă vreunul dintre dv are cumva impresia că Julen Lopetegui chiar este antrenor, atunci e clar că habar n-are cum arată un antrenor adevărat... ca să nu mai vorbesc despre cum trebuie să fie şi să arate unul de la Real. E clar că individul nu este altceva decât o nouă eroare marca Florentino Perez, şi că dacă n-ar exista clauze de reziliere, atunci ăsta ar fi fost gonit de multă vreme. Mâine se dispută "el clasico", şi pentru prima dată de foarte mulţi ani, la cele două echipe nu va juca nici unul dintre fotbaliştii care se identificau şi cu ele, şi cu marea performanţă. Fără Ronaldo şi fără Messi, nici nu cred că trebuie să ne aşteptăm la mare spectacol. Iar dacă la astea două nu e, atunci la cine? La Bayern, la PSG, la Inter? Mă faceţi să râd...