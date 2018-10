Produse tradiţionale

Cel mai mare Târg de Toamnă „Produs în Bucovina” organizat în municipiul Suceava s-a deschis, începând de ieri, în parcarea Iulius Mall. Târgul, ajuns la a noua ediţie, va fi deschis până duminică, 21 octombrie, evenimentul fiind organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural "Bucovina”, Asociaţia ”Produs în Bucovina”, Asociaţia pentru Turism „Bucovina” şi Iulius Mall Suceava. Până duminică, sucevenii şi nu numai pot achiziţiona produse tradiţionale, preparate din carne, lactate, produse de panificaţie şi patiserie, zacuscă, diverse sortimente de tocană de toamnă, fructe, miere de albine şi produse apicole, legume, ciuperci şi murături, dar şi produsele oferite de Direcţia Silvică Suceava. Mai mult, doritorii se pot delecta cu tradiţionalele produse de stână, cu mâncăruri de miel, balmoş, sarmale, hribi cu smântână şi mămăligă, porc la proţap, scrijele cu slănină, cu preparate la grătar, iar setea se poate stinge cu must, bere şi bere de casă sau diverse sortimente de sucuri. În total, la Târgul „Produs în Bucovina” sunt prezenţi 30 de membri ai Asociaţiei „Produs în Bucovina” şi alţi 10 producători neafiliaţi acestei asociaţii. Iubitorii de dulciuri au la dispoziţie prăjituri, plăcinte, torturi, dar şi numeroase sortimente de dulceaţă. Și la ediţia de anul acesta a târgului participă peste 30 de meşteri tradiţionali, olari, sculptori, pictori, marochinieri sau încondeietori de ouă.

Deschiderea oficială a Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina” a avut loc în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care a remarcat faptul că la ediţia de anul acesta este cel mai mare număr de producători comparativ cu anii anterior. Gheorghe Flutur a ţinut să le mulţumească tuturor producătorilor şi meşterilor pentru sprijinul acordat pentru ca acest târg să ajungă la a noua ediţiei. „Trebuie să mulţumesc celor care au crezut în acest proiect, pentru că, dragii mei, noi venim dintr-un periplu. Acest Târg de Toamnă a fost la Cluj acum două săptămâni şi produsele noastre din Bucovina, cu cele din Ardeal, au reuşit să realizeze acea acţiune de la Cluj intitulată <Produs de România> Noi am fost primii aici, la Suceava, care am început <Produs în Bucovina>, apoi au început cei din Cluj şi acum sunt vreo 23 de judeţe care îşi promovează produsele tradiţionale”, a declarat Flutur, care a adăugat că ”eu mă mândresc întotdeauna cu bucovinenii mei dragi, iar aceştia ne-au făcut cinste. Secretul e simplu. Să fii aproape de oameni. Nu cred că are nimeni nevoie de un discurs politic aici. Este nevoie de un discurs de suflet despre tradiţiile, obiceiurile, gastronomia, meşteşugurile din frumoasa Bucovină şi din întreaga ţară”.

Flutur a acordat „Meritul Bucovinei” preşedinţilor Asociaţiei "Produs în Bucovina" şi primarului Ion Lungu

Gheorghe Flutur a mai spus că fiind în Anul Centenar, a decis să acorde distincţia „Meritul Bucovinei”, la deschiderea Târgului de Toamnă, mai multor persoane care au sprijinit organizarea acestui eveniment, au contribuit la promovarea Bucovinei şi a produselor tradiţionale şi a turismului din această zonă. Astfel, „Meritul Bucovinei” a fost acordat actualului preşedinte al Asociaţiei „Produs în Bucovina”, Gabriel Lemnariu, precum şi foştilor preşedinţi, Alexandru Scheul şi Cristina Dumitrescu. „Această asociaţie a făcut să ne prezentăm la aceste târguri cu fruntea sus. Mulţumesc tuturor producătorilor şi celor care nu au putut veni astăzi şi vreau să-i asigur că pot să conteze pe noi, pentru că ne mândrim cu dumneavoastră. Și de aceea brandul <Produs în Bucovina> este în marile magazine”, a spus Flutur. El i-a mai conferit distincţia „Meritul Bucovinei” şi lui Ioan Baciu, de la Federaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice, preşedintelui Asociaţiei pentru Turism Bucovina, Constantin Chelaru, şi reprezentantului Asociaţiei Meşterilor Populari din Bucovina, Constantin Florin Cramariuc.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a anunţat că „Meritul Bucovinei” îi este acordat şi primarului Sucevei, Ion Lungu, pentru sprijinul acordat organizării acestui târg şi pentru modul în care promovează Suceava. „Pentru că suntem colegi de cursă lungă şi pentru că am organizat evenimentele împreună, <Meritul Bucovinei> îl primeşte primarul Sucevei, Ion Lungu. Primiţi această distincţie pentru ceea ce faceţi pentru promovarea acestui colţ minunat de ţară”, a declarat preşedintele CJ Suceava. Surprins de primirea acestei distincţii, Ion Lungu a ţinut să mulţumească pentru acordarea „Meritului Bucovinei” şi a dat asigurări că Primăria Suceava va rămâne în continuare partener în organizarea târgului. „Nu pot decât să ne bucurăm că acest eveniment nu mai este un slogan, <Produs în Bucovina> este deja un brand. Este un brand pe care îl putem găsi şi în alte magazine din ţară. Lumea întreabă de aceste produse din Bucovina şi trebuie să ne mândrim cu acest lucru”, a spus Ion Lungu.

Produsele din Bucovina vor fi vândute la Viena, în Austria

Pe de altă parte, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să anunţe faptul că produsele tradiţionale din Bucovina vor fi vândute la Viena, în Austria. Flutur a amintit că instituţia pe care o conduce şi Asociaţia "Produs în Bucovina" au organizat în primăvara acestui an un Târg "Produs în Bucovina" la Viena, primarul capitalei Austriei anunţând că îşi doreşte ca un magazin cu produse bucovinene să fie deschis în acest oraş. „Primarul Vienei spunea că vrea să deschidă magazine şi mă bucur că sunt deja tratative să deschideţi magazine să vindeţi aceste produse şi în altă parte”, a spus preşedintele CJ Suceava. El a adăugat că unul dintre cei care au avut deja astfel de tratative este Ion Baciu, dar şi alţi producători din judeţ sunt interesaţi să-şi vândă produsele în Viena.

Flutur a subliniat faptul că membrii Asociaţiei „Produs în Bucovina” au avut şi un aport important la creşterea numărului de turişti din judeţul Suceava din ultimii ani. „De ce credeţi că a crescut numărul de turişti în Suceava în ultimii ani? Acest lucru s-a întâmplat şi datorită dumneavoastră. Pentru că tabloul frumos al acestei zone este şi pentru că existaţi dumneavoastră. De aceea încep acest târg de toamnă cu mulţumiri”, a spus preşedintele CJ Suceava. El a lansat şi un îndemn către suceveni, de a consuma mai mult produsele tradiţionale din judeţul Suceava.

Sucevenii vor avea parte de un program artistic cu formaţii şi interpreţi din judeţ

Pe parcursul târgului, interpreţi şi formaţii folclorice vor susţine un bogat program artistic. Programul folcloric al zilei de sâmbătă începe de la ora 13.00 cu Fanfara „Buninţi” Mihoveni şi continuă, până la ora 20.00, cu Formaţia de dansuri „Izvoraşul” Liteni, Ansamblul polonez „Mica Poiană” Poiana Micului, Formaţia de dansuri ucrainene „Cervona Kalena” Negostina, Grupul folcloric „Obcina stânişoarei” Mălini, Grup folcloric “Străjerii” Dolheştii Mici, Formaţia de dansuri „Mănăstirenii” Mănăstirea Humorului, Ansamblul folcloric „Pădureţul” Cacica şi interpreţi ai cântecului popular suceveni.

Duminică, tot de la ora 13.00, programul artistic este deschis de Fanfara „Stamate” Fântânele şi continuă cu Grup folcloric „Cetina” Vama, Formaţia de dansuri ucrainene „Kozaciok” Bălcăuţi, Ansamblul folcloric „Dor bucovinean” Botoşana, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava, Grup vocal - instrumental „Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc, Formaţia de dansuri „Plaiurile Pojorâtei” Pojorâta, Grup vocal-instrumental „Dor bucovinean” Siret, Ansamblul folcloric „Arcanul” Fundu Moldovei şi interpreţi ai cântecului popular din judeţ.