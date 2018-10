Opinie

Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan a susţinut, ieri, o declaraţie politică în Senatul României în care a evidenţiat poziţia şi discursul premierului României, Viorica Dăncilă, în plenul Parlamentului European. „Cu siguranţă încă ne aflăm sub imperiul sentimentului indus de prestaţia premierului Viorica Dăncilă în Plenul Parlamentului European, acelora dintre noi pentru care valorile definitorii ale poporului român le sunt călăuzitoare, sentimentul demnităţii şi al dreptăţii, al curajului de a spune lucrurilor pe nume, chiar dacă acest nume nu gâdilă prea plăcut anume urechi, deprinse să audă doar acorduri totale şi necondiţionate”, a spus Ioan Stan.

Acesta consideră că este timpul ca şi România să fie auzită când are de spus lucruri la care statutul de ţară europeană îi dă dreptul. Stan a subliniat că, în mod special, România are dreptul de a primi răspunsuri la întrebările pe care le pune, are dreptul de a cere să fie tratată, în circumstanţe clar asemănătoare, cu aceleaşi unităţi de măsură ca şi alte state europene. „Iar întrebările pe care România le-a pus clar şi ferm Parlamentului European, prin vocea primului său ministru, sunt de primă mărime, de maximă importanţă”, a spus senatorul PSD de Suceava. El a arătat că a prin această declaraţie politică a dorit să-şi facă ştiute opiniile în legătură cu Mecanismul de Cooperare şi Verificare, care este atârnat de gâtul României încă din anul aderării României la UE.

„În condiţiile în care nu există o definiţie unanim recunoscută în cadrul UE a conceptului <stat de drept>, a devenit un clişeu afirmaţia că în România ar avea loc un asalt al Guvernului şi al Parlamentului asupra statului de drept. Dar nici un înalt funcţionar UE, nici una din instituţiile sale nu a fost în măsură să precizeze care text de lege, care măsură politică, care gest al Guvernului român susţine această afirmaţie”, a arătat Ioan Stan.

Senatorul PSD a adăugat că sesizările României pe lângă Comisia Europeană în legătură cu derapaje ale statului de drept şi violări ale drepturilor omului în numele luptei împotriva corupţiei nu au primit nici o cooperare din partea Comisiei, aşa cum ar fi fost obligaţia sa reiasă din MCV, Comisia girând astfel aceste derapaje. „Sau, poate, instituţiile europene n-au respectat prevederile MCV ştiind că acest document abundă de inexactităţi. Inexactităţi care, deşi au fost mereu sesizate de România, nu numai că nu au fost corectate, dar nici măcar nu au fost consemnate. La fel, solicitările României ca în cadrul MCV să se facă precizată poziţia europeană în legătură cu imixtiunea anumitor instituţii în actul de justiţie, cu fenomenul justiţiei selective şi şantajul sistematic asupra procurorilor şi judecătorilor. Nici pomeneală ca rapoartele MCV să facă vreo referire la aşa ceva”, a mai spus senatorul PSD de Suceava, care a adăugat că nu îşi explică de ce numele „experţilor” care au redactat rapoartele MCV cu privire la România rămân un mare secret.

El a arătat că sunt deja peste 10 ani de aplicare a MCV în România şi având în vedere ineficienţa de care a dat dovadă pe întreg acest parcurs, este îndreptăţit să se întrebe, aşa cum a făcut şi premierul, în ce fel a apărat MCV drepturile cetăţenilor români, cine a furnizat datele şi a omis din neglijenţă sau rea-credinţă realităţile româneşti care au stat şi vor sta la baza acţiunilor Guvernului român.