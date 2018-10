Proiecte

Programul „Școala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun”, pentru anul şcolar 2018-2019, s-a derulat la grădiniţele „Gulliver” şi „A.B.C” Suceava în perioada 1-5 octombrie 2018.

La sugestiile părinţilor, echipele de cadre didactice de la cele 18 grupe din cele două grădiniţe au derulat proiecte educative care vizează includerea în învăţământul de masă a copiilor din medii defavorizate, cu cerinţe educative speciale, precum şi activităţi educative care vizează educaţia pentru sănătate, educaţia ecologică, educaţia pentru mişcare, culturală etc.

Potrivit informaţiilor furnizate de prof. Maria Matei, director G.P.P. „Gulliver”, şi prof. Cristina Dascaliuc, coordonator G.P.P. „A.B.C.”, activităţile au avut ca parteneri Școala Gimnazială ,,Dimitrie Păcurariu” Șcheia, Asociaţia Blijdorp Suceava, Help Autism Suceava, Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava, Fundaţia F.A.R.A. şi au inclus vizite la instituţiile sus-amintite, activităţi de dezvoltare personală, jocuri, concursuri pe teme educative, ateliere de creaţie, plimbări, plantare de puieţi, vizionări de teatru şi momente artistice.

În cadrul activităţilor din proiectul ,,Suntem diferiţi, dar egali”, preşcolarii de la G.P.P. ,,Gulliver”, împreună cu cei de la G.P.N. Șcheia, au plantat în curtea grădiniţei Șcheia ”copacii prieteniei”, au cântat şi dansat împreună, au vizitat abatorul Bălăceana şi grădina zoologică Ilişeşti şi s-au întrecut în a desena şi picta.

Proiectul „Copil ca tine sunt şi eu”, derulat în colaborare cu Asociaţia Blijdorp Suceava, a avut ca scop promovarea unor atitudini de acceptare pentru copiii cu cerinţe educative speciale şi s-a materializat prin derularea unor activităţi organizate în ateliere de creaţie.

Proiectul ”Și tu eşti prietenul meu”, derulat în parteneriat cu Help Autism Suceava, a inclus vizitarea Observatorului de către preşcolarii de la G.P.P. ,,Gulliver” împreună cu Help Autism, confecţionarea de daruri pentru noii prieteni, vizită la sediul Help Autism şi concursul de interpretare ,,E lumea celor mici, e lumea tuturor”.

În colaborare cu Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă şi Fundaţia F.A.R.A., proiectul ,,Suntem copii pe tărâmul prieteniei” şi-a propus reducerea riscurilor de marginalizare a copiilor cu cerinţe speciale. Au fost realizate vizite reciproce, jocuri de socializare, activităţi de explorare a Universului prin lecţia la Observator, ateliere de creaţie în care copiii au confecţionat daruri unii pentru ceilalţi, au audiat poveşti terapeutice etc.

Pe parcursul întregii săptămâni, s-a derulat proiectul „Alături de priteni!”, în cadrul programului judeţean „Săptămâna omeniei”, în parteneriat cu CSEI Suceava, Școala Gimnazială ,,Dimitrie Păcurariu”, Asociaţia Blijdorp. Scopul proiectului, reducerea abandonului şcolar prin activităţi de voluntariat care să vizeze integrarea tuturor copiilor în învăţământul de masă, a fost sprijinirea celor 55 copii din învăţământul primar de la CSEI Suceava, 35 copii de la Asociaţia Blijdorp Suceava şi 45 de preşcolari de la Grădiniţa Șcheia prin donarea de rechizite, jucării şi jocuri necesare derulării în bune condiţii a procesului educaţional.

Coordonatoarele proiectului, prof. Liliana Paulencu, prof. Gabriela Ciobanu şi prof. Dorina Cocari, au reuşit să-i sensibilizeze pe cei peste 600 de părinţi şi copii din cele două grădiniţe, care au donat o cantitate însemnată de rechizite, jocuri şi jucării.

Activităţile educative au vizat şi problematica ,,Noilor educaţii”. Astfel, preşcolarii mari au aflat care este drumul pâinii de la bobul de grâu la produsul finit prin vizionare de filme, prin vizita la fabrica Mopan Suceava, dar şi drumul parcurs de hârtie până devine carte, la tipografia Celestin.

S-au desfăşurat şi exerciţii demonstrative de simulare a primului ajutor în situaţii de urgenţă, de către un echipaj I.S.U., în curtea celor două grădiniţe, în data de 2 octombrie 2018. Reprezentanţii I.S.U. au prezentat maşina SMURD, dotările acesteia, acordarea primului ajutor în situaţii specifice, echipamentul pompierilor etc.

Miercuri, 3 octombrie 2018, ambele grădiniţe au fost vizitate de un echipaj de la Poliţia Rutieră, care a prezentat preşcolarilor rolul poliţiştilor în ocrotirea vieţii copiilor şi adulţilor, modalităţi de protecţie a copiilor faţă de eventuale pericole.