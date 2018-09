Decizie judecători

Un șofer din Dolhasca, prins la volan beat, în două rânduri, în interval de câteva ore, a scăpat din arest după doar 24 de ore, cât a fost valabilă ordonanța emisă de polițiști.

Magistrații Judecătoriei Fălticeni au respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, care a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Vasile Todiraș, în vârstă de 37 de ani. Judecătorii au stabilit că măsura controlului judiciar este suficientă, în ciuda faptului că șoferul prins beat la volan de către polițiști s-a urcat după câteva ore la volanul alteia. Bărbatul are impuse mai multe obligații și restricții. Printre altele, nu are voie să părăsească limita teritorială a orașului Dolhasca decât cu încuviințarea prealabilă a poliției și nu are voie să mai conducă autovehicule.

După cum am arătat și în ediția de ieri a ziarului nostru, faptele s-au derulat în seara zilei de 30 august, respectiv în noaptea de 30 spre 31 august.

În primă fază, în seara zilei de 30 august, în jurul orei 18.15, pe strada Petru Rareș din Dolhasca, bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost depistat în timp ce conducea un autoturism având o concentrație de 1,15 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Aproximativ patru ore mai târziu, puțin după miezul nopții, bărbatul a condus autoturismul fratelui său, având o alcoolemie de 2,05 grame la mie alcool pur în sânge, rezultată în urma recoltării probelor biologice. De această dată, șoferul pericol public a comis o dublă infracțiune, pentru că nu mai avea nici dreptul de a conduce autovehicule.

Vasile Todiraș a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Decizia Judecătoriei Fălticeni, cu privire la controlul judiciar, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, la instanța superioară.