O parte dintre taxele şi impozitele plătite de locuitorii comunei Ipoteşti se regăsesc în mediul educaţional al copiilor lor. Pe lângă renovarea completă a şcolii gimnaziale, o grădiniţă nouă, cu 120 de locuri, va fi dată în folosinţă luni, 10 septembrie a.c.. Construcţia a început în toamna anului trecut şi a fost finalizată în iunie 2018. În perioada vacanţei de vară s-au făcut dotările, iar ieri educatoarele se ocupau de ultimele retuşuri. Primarul de Ipoteşti, Sorin Tofan, ne-a declarat că investiţia totală a fost de 920.000 de lei, din care 800.000 de lei construcţia, iar restul dotările, inclusiv cele pentru siguranţa la incendii şi amenajările exterioare. „Banii au fost alocaţi în întregime de la bugetul local”, a precizat primarul. Noua grădiniţă are cinci clase, grupuri sanitare şi vestiare, conform standardelor specifice.

Dacă pentru investiţia cu banii proprii lucrările s-au derulat în ritm susţinut şi preşcolarii din Ipoteşti au o grădiniţă nouă şi modernă, cu totul altfel este situaţia la construcţia unei a doua grădiniţe, de data aceasta cu fonduri europene. Primarul Tofan ne-a spus că numai partea cu care trebuie să contribuie administraţia locală pentru Grădiniţa Nr. 2 este echivalentă cu investiţia în prima grădiniţă. „Grădiniţa asta costă 2,7 milioane de lei, din care 1,7 milioane sunt bani europeni nerambursabili. Contribuţia primăriei este cât ne-a costat cu totul prima grădiniţă”, a afirmat Sorin Tofan. Deşi este de trei ori mai scumpă, viitoarea grădiniţă va avea mai puţine locuri decât prima, doar 80 de locuri, iar lucrările au termen de execuţie 24 de luni. Pregătirea documentaţiei a început în 2017, în luna septembrie a anului trecut a fost semnat contractul de finanţare şi acum proiectul este la faza de licitaţie. Dacă nu vor fi contestaţii, grădiniţa are şanse să fie dată în folosinţă în 2020.

Explicaţia este simplă: proiectele sunt standardizate, cu patru săli de clasă, cancelarie, sală de conferinţe, cabinet medical etc. Cea cu bani numai de la primărie nu are cancelarie, educatoarele stau în clasă, cu copiii, iar sala de conferinţe nu a fost pe lista de priorităţi. De asemenea, spaţiul de joacă din curte a fost amenajat datorită unei sponsorizări şi cu contribuţia în muncă a puţinilor asistaţi social ai comunei.

Rezultatele elevilor de-a VIII-a, din Ipoteşti, la Evaluarea naţională, peste media pe judeţ şi cea naţională

Directorul Școlii Gimnaziale Ipoteşti, Loredana Corjuc, s-a declarat extrem de mulţumită de colaborarea cu administraţia locală şi de sprijinul constant acordat de primărie şi de Consiliul Local. „Din 2016, primăria a alocat în fiecare an 50.000 de lei pentru investiţii şi 50.000 de lei pentru bursele şcolare. Anul ăsta ne-a alocat 70.000 de lei şi aşa am reuşit să renovăm etajele I şi II din şcoală. La burse, am avut 40 de burse de merit, de 100 de lei lunar pentru toţi copiii cu media peste 9.50, şi circa 10 burse sociale, de 80 de lei”, a afirmat directorul Loredana Corjuc. Ne spune că nici ea, nici primarul nu au avut vacanţă în această vară pentru că prioritare au fost pregătirea şcolii şi grădiniţei pentru noul an şcolar. „Dacă plecam în concediu, n-ar fi arătat şcoala aşa cum o vedeţi astăzi”, a spus Loredana Corjuc.

Rezultatele finanţării şcolii se văd atât în rezultatele obţinute de elevi la examenele de admitere la liceu şi la concursurile şcolare, cât şi prin creşterea numărului de copii înscrişi, de la 617, în ianuarie 2017, la peste 700 de elevi şi preşcolari acum. „Din anul acesta s-au transferat la noi copii de la şcoli din oraş, de la Școala Filadelfia şi de la Școala Generală Nr. 1 şi ne-au venit aproximativ 20 de copii din străinătate”, a arătat directorul şcolii. Din analiza comparativă la evaluarea naţională pentru elevii claselor a VIII-a, reiese că rata de promovabilitate al copiilor de la Ipoteşti a fost de 88% la limba şi literatura română, peste media pe judeţ, care a fost 85,54%, şi peste media pe ţară, de 83.20%. La matematică promovabilitatea a fost de 66%, tot peste media judeţeană, de 59,91%, şi naţională, de 61,40%. La medii, rata de promovabilitate a copiilor de la Ipoteşti a fost 76%, în timp ce media judeţeană a fost de 73,62% şi cea naţională de 73,60%.

Mai trebuie spus că la Ipoteşti predau 43 de profesori, educatori şi învăţători, cu o medie de vârstă de 33 de ani. Un număr de 15 cadre didactice au fost în stagii de perfecţionare în Spania, Finlanda, Grecia, Italia şi Slovenia printr-un program Erasmus de perfecţionare continuă, în cadrul căruia şcoala din Ipoteşti se plasează pe locul 16, din 363, la nivel naţional.