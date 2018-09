Pentru că tenisul de la New-York nu ne-a oferit ceva deosebit (brutalizarea Sevstovei era previzibilă, iar meciul Keys-Osaka, încheiat cu victoria niponei, s-a disputat la oră neofertantă), revin azi la sportul de bază al acestei rubrici.

Așadar, naționala României debutează azi în prima ediție a Ligii Națiunilor. Dar ce înseamnă această competiție? Pare un fel de raționalizare a meciurilor amicale. Preliminariile clasice ale EURO 2020 au fost condensate în 2019, în timp ce toamna aceasta a fost rezervată acestei Ligi a Națiunilor. Am studiat formatul acesteia și impactul asupa preliminariilor și calificărilor la EURO, iar ceea ce pot spune e că inițiatorii regulamentului s-au inspirat din complicatele jocuri de strategie cu cărți, zaruri și hărți, numite jocuri de societate (bord games).

Încerc să spun câteva lucruri esențiale, pentru a nu vă încărca inutil memoria. În primul rând, noi nu putem câștiga competiția. Liga Națiunilor are 4 divizii, numite ligi și numerotate cu litere, noi suntem în a treia, deci Divizia (Liga) C. Evident, numai cei din Divizia (Liga) A pot deveni campioni.

Să continuăm: fiecare divizie/ligă, este împărțită în serii numite grupe. Noi am nimerit în Grupa a 4-a (ultima), cu echipe trase la sorți pe criterii de vecinătate în clasamentul FIFA la momentul respectiv. Teoretic, motivația noastră de a câștiga grupa cu Serbia, Muntenegru și Lituania ar fi o clasare mai bună în urnele preliminariilor de la anul. Miză falsă, după părerea mea. Recompensa adevărată pentru câștigătoarele de grupe vine abia în primăvara lui 2020! Da, ați auzit bine, faza grupelor în Liga Națiunilor începe și se termină în toamna acestui an, apoi urmează tragere la sorți și preliminarii clasice în 2019, pentru ca în primăvara 2020 să ne întoarcem la Liga Națiunilor, astfel: cele 4 câștigătoare de grupă vor fi puse în căciulă, vor rezulta două semifinale într-un singur meci, apoi finala tot într-un singur meci, câștigătoarea primind ca premiu un loc la turneul final EURO 2020. Abia aceasta consider că e adevărata miză a primului loc în grupă, pentru că aceste meciuri sunt cu echipe de calibrul nostru, câștigătoarele seriilor (grupelor) din Divizia (Liga) C putând fi Scoția, Norvegia, Grecia, Bulgaria, Slovenia etc.

Concluzii: ai două competiții prin care poți accede la turneul final; poți face praf una din ele, îți rămâne cealaltă.