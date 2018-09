Sălbăticie nepedepsită

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a suferit multiple leziuni interne grave după ce a fost bătut cu sălbăticie de cinci indivizi. Fapta s-a petrecut pe 23 august, iar victima a fost internată la Spitalul Judeţean Suceava până la începutul acestei săptămâni. Partea şi mai gravă a acestui caz abia acum urmează. Poliţia nu a luat încă nici o măsură concretă faţă de autori, care sunt bine mersi acasă.

Poliţiştii de la Secţia Rurală Vama nu au făcut decât să deschidă un dosar penal pentru infracţiunea de loviri sau alte violenţe şi nimic mai mult. Bărbatul bătut nu a fost încă nici măcar audiat. Asta în condiţiile în care a suferit ruptură de splină, perforare de plămân, hemoragii interne şi are 12 coaste rupte.

O duşmănie mai veche care a răbufnit extrem de violent

Bărbatul bătut, Liviu Ungurean, este din satul Demăcuşa, comuna Moldoviţa. Contextul agresiunii din 23 august este pe scurt următorul: bărbatul are o relaţie de duşmănie mai veche cu nişte vecini, care au avut un contract de întreţinere a tatălui lui Ungurean, în schimbul casei. De aici au urmat mai multe conflicte, ameninţări, procese şi plângeri.

Pe 23 august, seara, în jur de 21.30, bărbatul a fost la cosit iarba într-o livadă împreună cu un consătean, Gheorghe Vişoiu, şi fiul acestuia din urmă, în vârstă de 13 ani. La întoarcere, cei trei au trecut pe lângă casa şi banzicul familiei Moroşan, cu care Ungurean se află în duşmănie. A existat un schimb de replici şi detalii care nu au relevanţă.

"De când te aştept, acum te omor eu pe tine”

Cert este că ulterior, în aceeaşi seară, Liviu Ungurean a fost blocat în trafic, pe drumul comunal, cu ajutorul unui utilaj. De precizat că în maşină, alături de cel bătut, era şi copilul de 13 ani, fiul lui Gheorghe Vişoiu.

„Vasile Moroşan s-a îndreptat spre mine, mi-a tras un pumn prin geamul întredeschis, şi mi-a spus <De când te aştept, acum te omor eu pe tine>, apoi a deschis portiera şi m-a tras din maşină. Am fost călcat în picioare la propriu şi lovit cu o rangă şi cu un fel de cablu gros din cauciuc. Sub ploaia de lovituri, m-am băgat sub roata de la maşină, încercam să-mi apăr o operaţie recentă”, a relatat clipele de coşmar Liviu Ungurean acum două zile, la externarea din spital.

Bărbatul crede că ar fi fost omorât în bătaie dacă nu ajungea în zonă Gheorghe Vişoiu, cel care îl ajutase la cosit, şi care îl căuta pe fiul său de 13 ani. Și Gheorghe Vişoiu a fost lovit în zona cefei.

Liviu Ungurean a declarat că a fost bătut în total de cinci indivizi. Principalii agresori pe care i-a indicat şi identificat clar sunt fraţii Vasile şi Radu Moroşan, cei cu care se află în relaţii încordate de mai multă vreme. De faţă ar fi fost şi un al treilea frate, Nicolae Moroşan.

Un amănunt care nu poate fi neglijat este că de faţă la clipele de teroare a fost şi copilul de 13 ani.

Leziunile înfiorătoare suferite din cauza bătăii crunte

Trecând peste declaraţiile victimei, diagnosticele puse de medici spun totul despre sălbăticia agresorilor.

Bărbatul a fost internat la Spitalul Judeţean Suceava de pe 23 august şi până pe 3 septembrie, în cea mai lungă perioadă fiind internat pe Secţia de Reanimare a Spitalului Judeţean, unde a şi fost operat, fiindu-i extirpată splina.

Bărbatul a suferit ruptură splenică, cu extirpare, hemoperitoneu (sânge în burtă), hemopneumotorax drept (o coastă i-a fisurat plămânul), multiple fracturi costale, şapte pe dreapta şi patru pe stânga.

Bărbatul a mai suferit şi un traumatism cranio-cerebral, pentru care a fost examinat la computerul tomograf.

Cheltuielile de spitalizare se ridică la nu mai puţin de 5.756 de lei, conform fişei de externare.

Reclamă tentativă de omor

După leziunile suferite este destul de uşor de intuit cam ce bătaie a încasat victima, inclusiv după ce a căzut la pământ. Loviturile au fost multiple şi de o violenţă extremă.

Liviu Ungurean şi soţia sa sunt total nemulţumiţi de lipsa totală de reacţie a poliţiştilor, cel puţin până acum.

Oamenii se tem că agresorii nu vor fi pedepsiţi şi se întreabă de ce nu s-a luat nici o măsură faţă de ei, raportat la gravitatea extremă a faptei.

Prin avocat, Liviu Ungurean s-a adresat cu plângere şi prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalului Suceava, reclamând că ceea ce s-a întâmplat în cazul lui este o tentativă de omor în toată regula. Bărbatul crede că ar fi fost omorât în bătaie dacă nu ar fi ajuns în zonă Gheorghe Vişoiu.

Un dosar penal, două victime şi mai nimic în plus din partea poliţiştilor

Contactat referitor la acest caz, comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a declarat că s-a deschis dosar penal din ziua agresiunii. Există două victime: în primul rând bărbatul bătut măr care a ajuns la Reanimarea Spitalului Judeţean, dar şi cel care a intervenit ulterior în favoarea sa, Gheorghe Vişoiu. Acesta nu a solicitat o ambulanţă la vremea respectivă, însă s-a deplasat pentru îngrijiri medicale la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc.

Dosarul penal a fost deschis pentru infracţiunea de loviri sau alte violenţe:

„La dosar se aşteaptă concluziile medico-legale, privind numărul de zile de îngrijiri medicale ale victimelor şi dacă în cazul persoanei internate la Spitalul Judeţean i-a fost pusă viaţa în pericol. În funcţie de concluziile medico-legale se va stabili încadrarea exactă a faptei”, a arătat Ionuţ Epureanu.

Liviu Ungurean nu are încă certificat medico-legal, având în vedere că a fost externat abia pe 3 septembrie, însă acesta îi va fi emis în curând.

Asta nu înseamnă încă că poliţiştii nu puteau acţiona şi lua măsuri ferme şi la timp în acest caz.