Rămas bun!

Zeci de persoane, rude, prieteni, apropiaţi, cunoscuţi, l-au condus ieri pe ultimul drum pe artistul Ilie Micolov. Cântăreţul şi-a găsit liniştea în cimitirul Pacea Vechi, unde îşi doarme somnul de veci şi mama sa.

Duminică seară, sicriul cu trupul artistului Ilie Micolov a fost depus la Biserica „Sf. Gheorghe” - Mirăuţi, unde toţi cei care l-au cunoscut, l-au îndrăgit şi îi iubesc muzica i-au adus un ultim omagiu. Tot în această biserică s-au oficiat mai multe slujbe de pomenire a celui care a fost Ilie Micolov, autorul şlagărului „Dragoste la prima vedere”, care a murit sâmbătă, 21 iulie, la vârsta de 68 de ani. Slujba de înmormântare a fost oficiată de mai mulţi preoţi, printre care pr. Florin Hostiuc, pr. Viorel Ioan Vârlan, pr. Dumitru Airinei.

Artistul Ilie Micolov s-a născut la Suceava, pe 2 iulie 1950. De profesie economist, Ilie Micolov a fost consilier pe teme muzicale la Radio România Actualităţi, a apărut în cadrul spectacolelor Teatrului „Constantin Tănase" din Bucureşti şi a susţinut turnee alături de formaţia Romanticii, conform datelor wowbiz.ro. Cântăreţul, diagnosticat cu diabet, se confrunta în ultimii ani cu probleme cardiace şi urma un tratament costisitor în fiecare lună. Nu se mai întâlnise cu publicul său drag, în spectacole, de mai bine de un an şi jumătate.

„Nu mi-am ales drumul în muzică. Eu nu mi-am ales niciodată nimic. Până la o vârstă nici nu ai voie să alegi. Nu am vrut să mă fac de mic ceva, am avut tendinţa de a face ceva. Copilul nu ştie niciodată ce va ajunge. Până la muzică am fost economist la Direcţia Sanitară a judeţului Suceava, Birou - răspunderi sociale, până la 29 de ani”, povestea artistul într-un interviu pentru bestmusic.ro. Atunci când s-a ivit ocazia, Ilie Micolov „s-a aruncat în muzică”. „M-am trezit deodată în artă şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să fac la fel de bine”, declara Ilie Micolov într-un interviu.

Suceveanul credea în destin, deşi, spunea el, „mai curând aş crede în predestinare… Nu se poate lupta cu destinul. Este ascuns. Totdeauna poţi vorbi despre alegerea unui drum bun sau rău la un timp după aceea, numai Măria sa Timpul dă adevărata valoare, adevăratul răspuns al alegerilor”.

Ilie Micolov a plecat într-o lume lipsită de griji, dar ne lasă tuturor piese nemuritoare, precum „Dragoste la prima vedere”, ”Balada trandafirului”, „Fata de la ţară”, „Calul verde”, „Bun venit, Maria” etc. A pierdut lupta cu viaţa, dar îşi continuă „misiunea” în lumea îngerilor, în Ceruri, acolo unde, se pare, îşi va găsi liniştea după o lungă suferinţă.