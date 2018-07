Doar vineri, 27 iulie

Sucevenii pot să-şi facă teste la preţ promoţional pentru virusul hepatitelor B şi C vineri, 27 iulie, la mai multe laboratoare de analize medicale din judeţul Suceava. Cei interesaţi pot să-şi facă ambele teste cu doar 60 de lei la Dorna Medical, Bethesda, Alpha Servicii Medicale (Policlinica Areni), Biotest. Laboratoarele Synevo desfăşoară o campanie separată în acelaşi scop. În acest fel va fi marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor Virale (28 iulie). Este şi ziua de naştere a prof. dr. Baruch Blumberg, cel care a descoperit virusul hepatitic B, laureat al Premiului Nobel pentru activitatea dedicată atât elaborării unui test de diagnostic, cât şi perfecţionării vaccinului pe care îl folosim şi în prezent.

Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, a declarat că această campanie a fost iniţiată de Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava, împreună cu mai multe laboratoare de analize medicale. „Mulţumim tuturor celor implicaţi şi sperăm că populaţia va înţelege importanţa testării. Este esenţială testarea pentru cei cu suferinţe hepatice şi contacţii familiali ai persoanelor diagnosticate cu hepatita B sau C”, a explicat dr. Irina Badrajan.

Hepatitele cronice virale şi complicaţiile lor, principala cauză de mortalitate în lume

Hepatitele virale cronice, a mai spus dr. Badrajan,reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, datorită evoluţiei clinice asimptomatice şi lipsei de atenţie publică, fiind considerate o adevărată „pandemie silenţioasă”. „Persistenţa infecţiei şi progresia lentă şi asimptomatică a afectării hepatice cresc riscul de apariţie a cirozei hepatice şi a complicaţiilor acesteia (insuficienţa hepatică cronică şi hepatocarcinomul). Din aceste motive, pacienţii nu sunt conştienţi de statusul infecţiei cu HCV sau HVB şi, ca urmare, nu sunt diagnosticaţi la timp. De cele mai multe ori diagnosticul se pune tardiv, atunci când gradul de afectare hepatică este avansat sau chiar în stadiul de ciroză (de)compensată sau HCC”, spune dr. Badrajan.

Din statistici rezultă că în anul 2015, hepatitele virale au cauzat 1,34 milioane de decese în lume, număr comparabil cu decesele cauzate de tuberculoză şi mai mare decât cele cauzate de infecţia HIV - SIDA. În timp ce mortalitatea cauzată de tuberculoză, malarie sau HIV este în scădere, cea cauzată de hepatitele virale este în continuă creştere. Hepatitele cronice virale şi complicaţiile lor (ciroza hepatică şi hepatocarcinomul) sunt în momentul de faţă principala cauză de mortalitate în lume. În mai 2016, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a adoptat primul plan strategic mondial de abordare a hepatitelor virale pentru următorii ani, "Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis, 2016 - 2021". „Planul are drept scop eliminarea hepatitelor de pe lista problemelor de sănătate publică prin reducerea incidenţei până în 2030 la 90% (adică să nu mai fie cazuri noi) şi a mortalităţii cauzate de acestea la 65%. Depistarea precoce a persoanelor infectate cu virusurile hepatitice B sau C, înainte de apariţia simptomelor şi semnelor de boală, poate salva vieţi”, a completat dr. Badrajan.