Vineri, la Gura Humorului

Poştaşii din judeţul Suceava vor participa vineri, 1 iunie, la un eveniment organizat special pentru cei care zi de zi au grijă să aducă în geantă scrisorile şi vederile de la cei dragi, corespondenţa necesară, ziare, reviste, dar şi pensiile mult-aşteptate: Marşul Factorilor Poştali.

La linia de start se vor alinia aproximativ 100 de poştaşi din tot judeţul Suceava, care vor fi susţinuţi din tribune de către membrii de familie, precum şi de foarte mulţi colegi.

„A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an să organizăm competiţia profesional-sportivă Marşul Factorilor Poştali, debutul acestei întreceri fiind înregistrat în anul 1977, la Bucureşti. Doritorii sunt aşteptaţi alături de noi să fie suporterii unei echipe minunate care an de an ne demonstrează cum marşul zilnic cu geanta în spate devine o competiţie plină de fairplay şi voie bună”, au precizat reprezentanţii Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România - Filiala Suceava. Evenimentul este organizat în colaborare cu Oficiul Judeţean de Poştă Suceava şi cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava.

Competiţia se va desfăşura pe Stadionul din oraşul Gura Humorului începând cu ora 9:00, urmând ca festivităţile de premiere să se desfăşoare începând cu ora 12:00, la Complexul Turistic „Codrii Bucovinei” situat între localităţile Gura Humorului şi Câmpulung Moldovenesc.