Susţinere

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz i-a îndemnat pe românii care locuiesc în Ucraina să promoveze obiceiurile tradiţionale din România. Maricela Cobuz a participat, ieri, la a treia etapă a proiectului „Descoperă şi Cunoaşte România”, organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la Prefectura Suceava. În cadrul acestui eveniment, ministerul a invitat 50 de cetăţeni ai comunităţii române din Ucraina în vederea prezentării unor obiective importante din regiunea Bucovinei. Maricela Cobuz a arătat că proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea dialogului între etnicii români din afara graniţelor, în vederea menţinerii legăturilor identitare româneşti.

„Relaţiile dintre Ucraina şi România sunt strânse, reprezentanţii statului român au stabilit în decursul istoriei mai multe relaţii politice, diplomatice şi economice cu statul Ucraina, astfel încât politicile adoptate de cele două state au venit în sprijinul comunităţilor româneşti aflate pe teritoriul statului ucrainean, dar şi al comunităţilor minoritare aflate pe teritoriul statului român”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

Ea a precizat că în Ucraina comunitatea românească reprezintă a treia etnie ca pondere, după ucraineni şi ruşi. „Din punct de vedere cultural, există foarte multe obiceiuri şi tradiţii care aseamănă românii din Bucovina cu cetăţenii ucraineni din comunitatea românească. Am observat, de la an la an, că s-au păstrat tradiţiile strămoşeşti în comunităţile româneşti din Ucraina, obiceiuri care ne aseamănă ca cetăţeni. Trăim cu siguranţă în două state diferite, dar graniţele încă nu au rupt legăturile materne de neam şi ţară, dintre frate şi soră, dintre românii din România şi comunitatea românească din Ucraina”, a spus Maricela Cobuz.

Nu în ultimul rând, ea a arătat că ediţia din acest an a proiectului ”Descoperă şi Cunoaşte România” se află sub egida Centenarului Marii Unirii de la 1918, un motiv în plus de a promova valorile, tradiţiile culturale şi istorice din România în rândul românilor de pretutindeni. În cadrul întâlnirii de la Suceava, Maricela Cobuz a adresat invitaţiilor îndemnul să cunoască şi să descopere România, să păstreze identitatea şi dragostea faţă de neamul românesc, să promoveze continuu obiceiurile tradiţionale şi culturale din România, astfel încât acestea să nu se piardă niciodată în rândul comunităţilor româneşti din Ucraina şi din oricare alt stat din lume.