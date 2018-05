Eveniment

Festivalul Blues Con-Fusion, ajuns în acest an la cea de a IX-a ediţie, s-a născut din pasiune, din spiritul muzicii şi din recunoştinţa pe care prietenii lui Fani Adumitroaie, cel mai important artist de blues pe care l-a avut Suceava şi unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de gen din România, i-au adus-o după ce acesta s-a stins din viaţă. An de an „Con-Fusion”, de la un mini-festival ţinut într-unul dintre cluburile sucevene, s-a transformat într-o manifestare a oraşului, devenind în mod spectaculos un element din identitatea culturală a Sucevei şi un eveniment cu însemnătate naţională.

Importanţa şi prestigiul festivalului au crescut în special datorită artiştilor care au urcat pe scenă, artişti din SUA, Germania, Serbia, Austria, Ungaria, Anglia, Irlanda, trupe româneşti extrem de tinere, dar şi nume consacrate ale scenei autohtone, care au ridicat mult calitatea artistică a acestui festival, devenit un brand recunoscut pe plan internaţional.

O organizare laborioasă a festivalului, în mai multe locaţii

Programul include trei zile de festival, care se va desfăşura în diverse locuri din oraş. Vineri, 8 iunie, şi sâmbătă, 9 iunie, scena va fi amplasată pe Esplanada Casei Culturii, cu acces gratuit, pe care vor concerta trupele invitate, iar ziua de duminică este dedicată jam-sessionului, într-un loc care va fi anunţat din timp. La această ediţie, pe lângă partenerii instituţionali (Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina şi Universitatea Suceava prin Casa de Cultură a Studenţilor), festivalul beneficiază şi de susţinerea mediului de afaceri, nu doar pentru că este un instrument eficient de promovare a brandurilor locale, ci şi pentru că astfel se dezvoltă infrastructura culturală a oraşului şi a regiunii. Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile statului, precum şi cu instituţiile din sfera mass-media, reprezintă un factor esenţial în succesul manifestării. Blues Con-Fusion este un festival de nivel european, cu expunere internaţională.

Un program divers, cu nume mari ale genului

Anul acesta, pe scena principală a festivalului vor concerta artişti cu nume importante ale genului, începând cu Kirk Fletcher, un ghitarist american cu reputaţia unui performer care nu trebuie ratat, cu o viziune unică asupra bluesului şi câştigător al unor premii Blues Music Award. În cadrul festivalului va putea fi urmărit Giles Robson, unul dintre marii maeştri ai muzicuţei, un muzician de clasă care vrăjeşte pur şi simplu audienţa. Deşi are numai 30 de ani, Giles este deja un nume important al scenei de blues din Marea Britanie şi nu numai, care va fi acompaniat de un grup de muzicieni români.

Scena festivalului va beneficia de prezenţa trupei Malone Sibun Band, o echipă formată din starul blues-rock Marcus Malone alături de explozivul ghitarist britanic Innes Sibun, într-un mix de rock, blues, soul şi funk. Vor fi în mijlocul iubitorilor de blues Marcian Petrescu & Trenul de Noapte, care vor lansa în concert albumul de studio intitulat ”Drifting Blues”, Cyfer Trio, condus de unul dintre cei mai apreciaţi chitarişti din ţară, Johnny Mitrache & Band şi invitaţi de marcă, precum Joe Rusi, Raul Kusak, Rareş Totu, Vali Răcilă sau Andrei Cerbu.

Toată această prezenţă valoroasă nu poate conduce decât la o ediţie reuşită a Festivalului „Blues Con-Fusion”, care va aduna şi în acest an iubitorii bluesului de pretutindeni.