Rădăuți

Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tatar, a fost extrem de tranșant la finele săptămânii trecute, într-o conferință de presă, vizavi de problema construcțiilor ilegale sau a celor care nu respectă autorizațiile de construire. Tatar a afirmat că „anul 2018 va fi anul demolărilor” pentru imobilele construite cu nerespectarea legii și nu s-a ferit să nominalizeze „blocul de lângă Poliție” sau „casele de pe străzile Bogdan Vodă, Daciei și General Iacob Zadik”. Șeful executivului rădăuțean a afirmat: „Sunt două, trei situații cu probleme, pe Bogdan Vodă, pe Daciei. Apoi, e blocul de lângă Poliție unde l-am executat silit pe proprietar, a contestat, dar a pierdut și la Curtea de Apel. L-am dat la demolare. Acum am făcut un alt dosar pentru o casă de pe strada General Iacob Zadik care are autorizație pentru parter plus două etaje, însă el a construit un al treilea etaj. Dacă omul vrea să-și bată joc de banii lui, treaba lui, nu pot să-l opresc. Pot să le spun doar atât: dacă nu demolează ei singuri construcțiile și le demolează primăria, costurile vor fi duble pentru ei”. Primarul rădăuțean a mai afirmat că este conștient că aceste decizii îi vor aduce numai dușmani, însă preferă să-și respecte promisiunile făcute în fața rădăuțenilor. În același timp, primarul Tatar și-a atenționat și salariații din executivul local, afirmând: „Anul acesta va fi anul demolărilor. Îmi asum riscul acesta. Am vorbit cu cei de la urbanism și le-am spus punctul meu de vedere, acela că nu voi tolera încălcarea autorizațiilor de construire”.