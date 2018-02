Profesionalism şi încredere

Adolescenta Diana Dimitriu, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" din municipiul Suceava, a expus vineri, 9 februarie, la Galeria de artă a Universtităţii „Ștefan cel Mare" Suceava, 23 de lucrări de grafică digitală în sistem dual-view, împărţite în două secţuni, reunite sub titlul ”Poveşti de suflet”. La vernisajul expoziţiei au participat prieteni, colegi, profesori, familia, oameni care o apreciază şi care-i urmăresc evoluţia. Lucrările vor rămâne pe simeze până pe 28 februarie.

Criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc, consilier la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava, şi-a exprimat bucuria că Diana Dimitriu a evoluat mai rapid decât se aştepta. „Ea vede acum lucrurile diferit şi înţelege mai profund lumea interioară, cât şi pe cea exterioară. Ea făureşte o artă mai diferită, cu care poate publicul sucevean amator de artă şi de bun gust nu prea este obişnuit”, a explicat Delia Ioana Leizeriuc.

„Totul la Diana este învăluit într-o aură enigmatic-contemplativă"

La vernisaj, criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc a vorbit despre cele două secţiuni ale expoziţiei ”Poveşti de suflet”. În prima secţiune, în opinia criticului de artă, Diana povesteşte despre persistenţa emoţiilor negative şi reprimate din viaţa noastră, emoţii care se cronicizează pe zi ce trece, sudând durerea în suflet. „În cea de-a doua secţiune, adolescenta prevesteşte existenţa şi conştientizarea emoţiilor pozitive şi descătuşarea de cele negative din prima parte atât de tenebroasă. Se simte pregnant necesitatea eliberării şi se petrece o luptă continuă către dobândirea acestei eliberări. Se caută noi resurse pentru acceptarea realităţii şi regăsirea unui echilibru interior prin despovărarea traumelor trecutului", a concluzionat Delia Leizeriuc. Cu toate că Diana Dimitriu studiază neîncetat diferite procedee, tehnici de lucru, totuşi rămâne fidelă stilului ei, realizând lucrări de artă în tehnica colajului digital în sistem dual-view cu ajutorul programului CS6. Aşa cum a observat şi criticul de artă, totul la Diana este învăluit într-o aură enigmatic-contemplativă, iar acest aspect dobândeşte alte valenţe odată cu lăsarea întunericului, deoarece tablourile Dianei Dimitriu sunt executate în tehnica ce permite vizualizarea lucrărilor atât pe timpul zilei, cât şi pe parcursul nopţii, până la opt ore. ”Un aspect interesant de evidenţiat este faptul că în prezenţa luminii naturale sau a celei artificiale compoziţiile au un anume centru de interes şi transmit un anumit sentiment, un anumit mesaj, iar pe timpul nopţii centrul de interes cade în altă zonă a compoziţiei, transmiţând parcă o altă imagine încărcată cu un alt tip de emoţie”, a spus criticul de artă. Prin urmare, este de părere Delia Leizeriuc, expoziţia dovedeşte că artista Diana Dimitriu nu se mulţumeşte cu puţin, că tinde către culmi înalte, evoluează şi că preocupările ei au o „înrâurire pozitivă", mai mult decât binevenită în sfera artei contemporane, şi toate acestea ni le împărtăşeşte cu entuziasm, profesionalism şi încredere.

Talent, pasiuneşi studiu neîncetat

De când a descoperit creionul şi acuarelele, acestea au devenit prietenii Dianei Dimitriu de nedespărţit, „colorând şi creionând tot ce îi pica în cale, de la hârtie, lemn, sticlă, plastic până chiar însăşi mâna ei", după cum îşi aminteşte mama Dianei, Mihaela Melinte. La Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" adolescenta participă cu drag la toate activităţile de creaţie şi desen. Este în anul I de studiu la Școala Populară de Artă „Ion Irimescu". De la vârsta de 9 ani, Diana Dimitriu participă la cursurile de Artă Textilă şi Decorativă din cadrul Palatului Copiilor Suceava, sub îndrumarea profesoarei Cristina Hreamătă-Macoveiciuc - artist plastic, unde a câştigat numeroase premii la concursuri judeţene şi naţionale. Adolescenta a urmat un an şi cursul de desen şi pictură tot la Palatul Copiilor Suceava, deschizându-se spre grafică în creion şi cărbune. De la vârsta de 12 ani, şi-a îndreptat atenţia spre fotografie, descoperind uşor, uşor tehnica graficii digitale care devine pasiunea ei şi modul ei de a-şi exprima emoţiile şi temerile. Sub atenta coordonare a artistului plastic Sophia Cristina Lauric, doctor în arte vizuale, Diana a păşit prima dată în lumea artistică cu expoziţia de debut "Jurnal de Simţuri", în martie 2015, unde a participat, alături de artistă, cu 20 de lucrări executate în tehnica grafică digitală în sistem dual-view.