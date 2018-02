Dacă FCSB va ajunge campioană, atunci o va face în ciuda strategiei sale în privința postului de portar. Nu-i vorba că tânărul Vlad a greșit, respectiva eroare o putea face și un goalkeeper experimentat, ci că lipsa de experiență îl predispune mai des la așa ceva. Cu Gaz Metan Mediaș a scăpat cum-necum, iată că de data asta, în confruntarea cu liderul campionatului, a înlesnit acestuia deschiderea scorului. Urmează Lazio și Dinamo. Rămânând la meciul de sâmbătă, trebuie spus că stilul lui Dan Petrescu o fi el inestetic, dar poate aduce trofee, cum s-a mai întâmplat. Deac și Culio s-au transformat în salahori pentru derby, în timp ce Ioniță nici măcar n-a prins primul unsprezece. O echipă construită să nu piardă. Și poate chiar ar fi câștigat dacă FCSB n-ar fi obținut al doilea penalty consecutiv în același mod, cu atacanți care iau fața fundașilor când aceștia se pregăteau să degajeze. Una peste alta, rezultatul este echitabil nu pentru că nico echipă nu merita să piardă, ci pentru că niciuna nu merita să câștige. FCSB are perspective pentru a arăta mai bine, cu cei doi suspendați chiar și alternativ în teren, dar și cu Găman, o repatriere care oferă o certitudine lângă Planic. Desigur, ar fi fost și mai bine pentru echipă ca antrenorul să nu fie nevoit să țină cont de prostiile patronului, vezi Nedelcu pe bancă și Filip în teren! Dică putea să facă rocadă la pauză, dar s-o fi temut să-l sfideze pe Becali, așa că l-a băgat pe Man. Dar, repet, echipa are poarta șubredă, va trebui mereu să înscrie mai mult decât ar fi fost suficient până la plecarea lui Niță în Cehia.

Câteva vorbe despre Europenele de fotbal în sală, m-a bucurat triumful echipei Portugaliei, mai ales pentru acest mic geniu care este Ricardinho. Spania a avut și ceva neșansă, irosind la 2-1 o lovitură de la 10 metri, apoi lovind din nou bara la ultima fază, prin portarul improvizat. Totuși, era timpul pentru fețe noi la medaliile de aur.