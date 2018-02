Are nevoie de ajutor!

Fălticenenii și nu numai sunt așteptați duminică, 11 februarie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural ”Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni, unde va avea loc evenimentul caritabil intitulat ”Împreună pentru Alexandra”, spectacol organizat pentru a o ajuta pe Alexandra Ioana Conţu, în vârstă de 22 de ani, diagnosticată, la sfârşitul anului trecut, cu leucemie acută limfoblastică. În spectacol vor evolua Paul Adrian Tihan, Oana Şoptelea,

Corul „Animosi", Maria Lupu, Trupa Mini-Band, coordonată de prof. Caterina Moldovanu, Clubul Kim Long Dao Fălticeni, Valentin Bertea de la Colegiul Național „Nicu Gane" Fălticeni, care va cânta împreună cu David Nica de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu", Gianina Pădurean de la Colegiul „Vasile Lovinescu", Corul Școlii Gimnaziale „Ioan Ciurea" Fălticeni, Andra Fodor și Maya Peiu de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu", Vlad Calimandriuc, Ștefana Anechiforesei, Delia Valentina Bertea, Patricia Maria Aniculăesei, Daria Savu, clasa a V-a, Școala Gimnazială ,,Ion Irimescu" Fălticeni, Dans cu temă - Școala Gimnazială ,,Ion Irimescu", Formația Black & White, „Fete zâmbitoare", clasa a II-a (Școala Step By Step Fălticeni). Lista este deschisă tuturor celor care vor să urce pe scenă pentru o cauză caritabilă şi vor să ajute.

Intrarea este liberă, dar se pot face donaţii

Este un gest de solidaritate pe care fălticenenii îl fac pentru a o ajuta pe Alexandra Ioana Conţu, absolventă a Colegiului Naţional ”Nicu Gane” din Fălticeni, în prezent studentă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - Facultatea de Litere, specializarea franceză-română, care recent a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică. ”Din dorinţa de a fi alături de aproapele nostru în momentele dificile, o mână de oameni au creat acest eveniment, în mod voluntar. Am căutat susţinere şi am găsit în colegi, apropiaţi şi cunoştinţe. Deschidem braţele şi aşteptăm şi mai mulţi fălticeneni să ni se alăture în demersul nostru, de a ajuta prin frumos. Vă invităm la un spectacol cu scop caritabil: <Împreună pentru Alexandra>!”, este îndemnul organizatorilor. Intrarea la eveniment este liberă, dar se pot face donaţii în urna special amenajată la intrare.

”E rândul nostru acum să fim atenţi la ce are ea nevoie!"

Chiar dacă este în ultimul an de facultate, pentru o perioadă Alexandra şi-a întrerupt studiile din cauza bolii. A îngheţat anul universitar pentru a avea mai mult timp în care să se ocupe de starea ei de sănătate. Apropiaţii, prietenii din Fălticeni („Comunitatea Fălticeneană”) sunt alături de Alexandra, o tânără veselă, studioasă, o bună prietenă, care acum are nevoie de ajutorul tuturor pentru a depăşi un moment greu al vieţii. "Alexandra este o fire sensibilă, răbdătoare, o tânără cu un suflet cald şi un caracter extraordinar şi, nu în ultimul rând, o persoană altruistă şi întotdeauna atentă la cei din jurul său. E rândul nostru acum să fim atenţi la ce are ea nevoie!", au spus prietenii Alexandrei. Familia Alexandrei a deschis două conturi la Garanti Bank. Cei care doresc să o ajute pe tânăra din Fălticeni pot să facă donaţii în conturile: RO92UGBI0000332002748RON (cont în lei), RO82UGBI0000332005370EUR (cont în euro).