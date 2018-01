Dezvoltare

Compania Prestige Tours International, parte din consorţiul turc CalyGroup, a lansat ieri, în mod oficial, zborurile charter de vancanţă pe noua rută Suceava – Bodrum, în Turcia, şi a anunţat continuarea, şi anul acesta, a curselor către Antalya. Lansarea oficială a noilor zboruri a avut loc la Consiliul Judeţean Suceava, în prezenţa preşedintelui acestei instituţii, Gheorghe Flutur, dar şi a preşedintelui şi a directorului general al grupului ClayGroup, Mustafa Kadiroglu, respectiv Leyla Kadiroglu, şi a managerului general al Prestige Tours, Elena Anghel.

Zborul charter Suceava – Bodrum va fi operat între 4 iunie şi 17 septembrie 2018, având o frecvenţă săptămânală şi plecări în fiecare zi de luni. Pe parcursul fiecărui zbor turiştii vor avea la dispoziţie catering inclus. Toţi cei care îşi vor achiziţiona pachete turistice în perioada ianuarie - martie 2018 vor beneficia de oferte cu reduceri de până la 40%.

Preţul pentru pachetele turistice către Bodrum, din Suceava, începe de la 336 euro/persoană, în timp ce pentru Antalya preţurile pornesc de la 303 euro/persoană, cu toate serviciile şi taxele incluse, respectiv transport cu avion cursă charter, şapte nopţi cazare şi masă conform hotelului, transfer aeroport-hotel-aeroport, asigurare medicală şi storno, precum şi asistenţă turistică în limba română.

Compania oferă posibilitatea clienţilor de a opta pentru rezervări la zbor în clasa business, precum şi pentru servicii VIP la sol, deservind clienţii hotelurilor Deluxe. „Venim astfel în întâmpinarea tuturor exigenţelor turiştilor noştri”, a explicat Elena Anghel, care a mai adăugat că pachetele turistice cu avion cursă charter către Antalya vor fi disponibile în toate agenţiile de turism partenere din ţară, Prestige Tours International fiind un tour-operator care îşi valorifică produsele exclusiv prin intermediul agenţiilor partenere. Elena Anghel a amintit că în 2016, Prestige Tours a extins numărul de curse charter cu plecare din România, lansând către Antalya, destinaţia sa principală, primul zbor charter din Suceava, iar în 2017 a extins plecările şi din Arad. „Gradul de ocupare de peste 98% a curselor cu plecare din Suceava, Cluj-Napoca şi Arad, a determinat tur-operatorul să-şi consolideze extinderea la nivel naţional în 2018 şi să introducă charter către Antalya şi din Craiova. După rezultatele vânzărilor în perioada de Early Booking, înregistrate până în prezent, staţiunea turcească este foarte bine vândută în ţară. Și tot ca noutate am introdus şi acest zbor charter către Bodrum din Suceava, pe lângă cel din Bucureşti, care de altfel este foarte solicitat de turişti”, spune Elena Anghel.

Flutur vrea ca fluxul de turişti să fie şi dinspre Turcia spre judeţul Suceava

La începutul conferinţei de presă de ieri, Gheorghe Flutur a ţinut să salute prezenţa la Suceava a reprezentanţilor grupului de firme turc CalyGroup, şeful administraţiei judeţene precizând că este extrem de important că de anul acesta se deschid noi destinaţii de vacanţă direct de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Gheorghe Flutur a arătat că în 2016 şi 2017, anii în care Prestige Tours a pus la dispoziţie curse charter către Antlaya, zborurile care au operat curse către această destinaţie au avut un total de 10.285 de pasageri. „A existat şi există în continuare interes pentru aceste destinaţii. În acelaşi timp am discutat cu preşedintele CalyGroup despre dezvoltarea relaţiilor de turism între Turcia şi judeţul Suceava. Îmi doresc să avem turişti în ambele sensuri, din Suceava spre Turcia, dar şi invers. Iar propunerea a fost să organizăm un infotur de câteva zile în judeţul Suceava pentru a populariza şi oferta noastră turistică”, a spus Flutur. La rândul său, preşedintele CalyGroup, Mustafa Kadiroglu, a subliniat faptul că Prestige Tours a fost prima companie care a venit la Suceava pentru a deschide curse charter către Antalya, în Turcia. „Noi suntem cei care am venit primii la Suceava, am avut încredere în Suceava şi suntem mândri de acest lucru. Acum, ca noutate avem cursele charter către Bodrum, dar intenţia noastră este să nu lucrăm doar pe perioada de vară, ci pe parcursul întregului an. Și sper ca pe viitor să ne dezvoltăm şi altfel aici la Suceava”, a spus Mustafa Kadiroglu.

În acelaşi timp, directorul general al CalyGroup, Leyla Kadiroglu, a arătat că deja a fost înfiinţată o companie în cadrul grupului prin care se intenţionează dezvoltarea de relaţii, în sensul de a aduce turişti din Turcia în România.