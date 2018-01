Ori de câte ori scriu despre transferurile din fotbalul nostru, aşa cum se întâmplă de obicei în extrasezon şi cum s-a întâmplat de câteva ori în ultimele săptămâni, tot apare câte cineva, faţă în faţă sau la telefon, care să mă certe, reproşându-mi că sunt prea aspru, prea cârcotaş, prea lipsit de înţelegere. Aşa mi s-a întâmplat şi alaltăieri, după cele scrise chiar aici. S-a găsit un fan de-al lui Chiricheş, pe care însă îl suspectez că n-a văzut niciun meci de-al idolului său, din moment ce părea să nu fi observat că împricinatul este vinovatul principal la mai toate golurile primite de echipa sa actuală: dacă nu se-mpiedică pe drum, dacă nu luftează jenant ori dacă nu sare sub minge, atunci sigur se află undeva departe de propriul careu, contemplând cu mare admiraţie faza creată de adversari şi care, mai mereu, se termină cu gol. Pentru amatorii de date concrete, Chiricheş, care după cum se târâie prin iarbă ai putea crede că se apropie de 40, nu are decât 28 de ani. Se afla, adică, la vârsta la care capacitatea sa fizică ar trebui să fie la maximum, iar după ce s-a fâţâit prin două campionate chiar tari (Anglia şi Italia) ar trebui ca şi strict fotbalistic să fie la apogeu sau măcar să fi progresat evident. Vă las să decideţi singuri dacă întruneşte măcar ceva din astea. Poate vă ajută şi site-ul specializat în transferuri, unde despre Chiricheş scrie că în 2014 avea o valoare de piaţă de 9,9 milioane de lire sterline, iar la început de 2018 mai face doar 5,4. Tot alaltăieri scrisesem ceva şi despre Ianis Hagi. Între timp, tati l-a recuperat pe prichindel şi l-a readus acăsică, unde e cald şi bine. Nu prea e fotbal, dar ce contează? Important e ca puiuţul să fie fericit, în ideea că e încă fraged şi că mai are timp să evolueze. Apropo: la vârsta lui, tati era deja titular de necontestat la echipa naţională şi nimeni nu îndrăznise vreodată să spună că e prea mic, prea necopt, prea etc. N-ar fi mai uşor pentru toată lumea dacă lui Hagi i-ar explica cineva, pe înţelesul lui, că şi Pele, şi Cruyff, şi mulţi alţii dintre celebrităţi au avut băieţi care n-au reuşit cu nimic mai mult decât junele Ianis. Şi totuşi planeta nu a explodat şi nici nu s-a deplasat de pe orbită.