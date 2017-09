Favorizare făptuitor

Un poliţist judiciarist din Fălticeni a fost pus sub acuzare de procurori pentru mai multe infracţiuni de favorizare a făptuitorului, fals şi uz de fals, fiind acuzat că a falsificat o declaraţie de persoană vătămată din cadrul unui dosar penal, mai exact ar fi determinat retragerea plângerii victimei prin falsificarea semnăturii.

Faţă de Andrei Bogdan Burţilă, de la Biroul Judiciar al Poliţiei municipiului Fălticeni, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru trei infracţiuni de favorizare a făptuitorului, două infracţiuni de fals intelectual şi două infracţiuni de uz de fals.

Dosarul care i-a adus aceste probleme serioase cu legea poliţistului este unul privind infracţiunea de lovire, în care o femeie a reclamat trei persoane. Printre cei reclamaţi se află inclusiv soţul femeii, cu care aceasta se află în divorţ.

În luna mai a acestui an, poliţistul a întocmit, datat şi semnat un înscris oficial denumit „Declaraţie de persoană vătămată”, din care reieşea că partea vătămată s-a prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală prealabilă formulată împotriva a trei persoane pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe. În realitate, a reieşit din ancheta ulterioară, acea declaraţie nu a fost semnată de victimă, care practic nu şi-a retras plângerea.

„A determinat altă persoană, rudă cu persoana vătămată, să semneze această declaraţie, prin imitarea semnăturii persoanei vătămate. Înscrisul a fost depus la dosarul penal înaintat procurorului cu propunere de clasare ca urmare a retragerii plângerii prealabile, prin fapta comisă fiind împiedicate şi îngreunate cercetările faţă de persoanele împotriva cărora a fost formulată plângerea penală prealabilă”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Procurorii mai susţin că pentru a-şi construi o apărare, lucrătorul de poliţie judiciară a mai falsificat şi un înscris denumit „Proces-verbal”, pe care l-a depus la dosarul în care era vizat de cercetări.

În ziua în care a fost pus sub acuzare pentru infracţiunile amintite mai sus, Andrei Burţilă a fost plasat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni sub control judiciar. Acesta are impuse mai multe obligaţii şi restricţii, pe perioada în care se află sub urmărire penală.

Inculpatul se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.