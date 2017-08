Fără motiv

Agresiunea petrecută duminică asupra unei femei în vârstă de 56 de ani din Fălticeni, care a fost bătută crunt de un individ necunoscut, chiar în scara blocului în care locuieşte aceasta, a rămas de neînţeles pentru membrii familiei femeii. Primele date ale anchetei deschise de poliţişti arată faptul că agresiunea nu a avut loc în scop de jaf, femeia rămânând cu toate bunurile pe care le avea asupra ei. Cei din familie elimină şi ipoteza unei răzbunări din partea cuiva, spunând că ei sunt oameni paşnici, care nu au avut conflicte cu nimeni de-a lungul timpului. Ei se întreabă şi acum de unde atâta violenţă revărsată asupra unei femei.

Un atac deosebit de violent comis împotriva unei femei fără apărare

Atacul deosebit de violent a avut loc duminică la prânz, în jurul orei 12.05, în scara unui bloc situat pe strada Maior Ioan din municipiul Fălticeni. În momentul în care Viorica Bucătaru, de 56 de ani, a intrat în scara blocului şi a vrut să deschidă cutia de corespondenţă, a fost atacată cu sălbăticie de un individ necunoscut, care a intrat imediat după ea în scara blocului. Individul a lovit-o cu pumnul în principal în zona gâtului şi a capului, trântind-o plină de sânge la pământ. Ţipetele ei disperate au fost auzite de fiica femeii şi soţul ei, care se aflau în casă şi care au ieşit imediat să vadă ce se întâmplă. Ei au găsit-o pe femeie plină de sânge, cu lucrurile împrăştiate peste tot, însă între timp autorul agresiunii dispăruse pe uşa blocului. Fiica femeii, Andreea, cea care s-a dus să-i dea acesteia o mână de ajutor, ne povesteşte:

”Când am văzut-o pe mama am făcut ochii mari, am coborât, am luat-o de mână, că ea nu mai avea stabilitate, îi venea să cadă pe spate, era cu sânge aşa, la faţă, m-am speriat, avea gura într-o parte şi sânge pe gât şi pe haine şi am luat-o de mână şi am dus-o în casă. Avea cheile în mână şi tremura şi mi-a spus: <Lucrurile mele... M-am dus şi i-am luat lucrurile şi am urcat înapoi. După aceea am coborât eu să văd dacă e cineva, dar nu am mai văzut pe nimeni, erau fugiţi deja>.”

Fiind în stare foarte gravă, femeia le-a povestit totuşi cum s-a petrecut agresiunea. Soţul ei, Constantin Bucătaru, a relatat spusele ei:

”A ajuns la cutia de poştă, avea două sacoşe la ea şi geanta pe care o purta în umăr. A pus sacoşele şi geanta jos şi dădea să umble la cutia de poştă. În momentul acela a venit o persoană, un cetăţean înalt, voinic, tuns scurt, cu tricou negru, cu blugi, brunet şi la ten. Prima dată i-a dat un pumn în gât, noroc că nu i-a nimerit traheea, pe urmă i-a dat un pumn în barbă.”

Femeia a ajuns în stare gravă la spital, după care a fost operată de urgenţă într-o clinică din Iaşi

Un echipaj al ambulanţei a preluat-o pe femeie şi a transportat-o de urgenţă la Spitalul Municipal Fălticeni. În urma evaluării făcute de medici, aceştia au luat decizia transferării acesteia la un spital din municipiul Iaşi, unde a fost diagnosticată cu dublă fractură de mandibulă şi a fost operată de urgenţă în timpul nopţii care a urmat.

Poliţia a demarat o anchetă în încercarea de a-l identifica pe agresor

Poliţiştii au demarat o anchetă pentru identificarea şi prinderea celui care a bătut-o în asemenea hal pe femeie şi împreună cu familia fac un apel la cei care l-ar fi văzut pe individ prin zona blocului unde s-a petrecut agresiunea să ofere orice informaţii care pot duce la prinderea lui. Cei din familie nu-şi pot închipui de unde li se trage această nenorocire, pentru că femeia nu avea asupra ei lucruri de valoare şi nici duşmani care să se răzbune pe ea din vreun motiv anume, luând acum în considerare şi varianta producerii unei confuzii. Corina Dumitraş, de la Biroul de presă al IPJ Suceava, ne-a comunicat:

”La data de 6 august, în jurul orei 12.10, Poliţia Municipiului Fălticeni a fost sesizată despre faptul că o persoană de 56 de ani din municipiul Fălticeni a fost agresată în scara blocului. În urma cercetărilor s-a stabilit că la data menţionată, în jurul orei 12.05, femeia se întorcea din oraş, când la intrarea în blocul în care locuieşte a fost agresată de o persoană necunoscută, femeia fiind ulterior transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din verificări rezultă că după ce a lovit-o, bărbatul a părăsit casa scării şi a plecat fără a sustrage nimic, cu toate că femeia avea mai multe bunuri asupra sa. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, iar cercetările continuă pentru identificarea autorului agresiunii şi stabilirea împrejurărilor în care s-a săvârşit fapta.” Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru identificarea autorului agresiunii.