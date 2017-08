Am văzut în această vară destul de multe meciuri amicale ale echipelor mari din lumea largă. De fapt, strâmtă, fiindcă toate echipele pe care le considerăm astfel sunt din Europa. Din partea bună a Europei, aia în care sunt şi bani, şi oameni care ştiu ce să facă cu ei. Dincoace, degeaba sunt bani, că nu-s oamenii care să ştie la ce să-i utilizeze. De fapt, la fiecare din aceste afirmaţii trebuie aduse nenumărate amendamente. Cel mai important ar fi acela că banii lor au o cu totul altă semnificaţie decât ai noştri. Ca să fiu mai limpede: pentru vreo 95% dintre români, domnul Becali Gheorghe reprezintă etalonul reuşitei în viaţă, iar averea domniei sale pare colosală. Ia să vedem: prin comparaţie cu Abramovici, mai pare domnul Becali un bogătaş? Categoric, nu, ci mai degrabă un amărăştean care nu-i totuşi muritor de foame. Şi care are un hobby numit fotbal. Faptul că are şi el un fel de echipă de fotbal nu-l pune nicidecum pe picior de egalitate cu Abramovici. Nu poţi spune că şi Chelsea şi Steaua practică aceeaşi îndeletnicire. Ca şi colo, şi dincolo, din când în când, în extrasezon, se fac angajări de personal, recte de antrenori şi de fotbalişti. Nu poţi plasa în acelaşi plan nume precum Mourinho, Ranieri, Scolari, pe de o parte, iar de cealaltă Dică, Rădoi şi Reghecampf. Tot aşa şi cu fotbaliştii. Te sperii când auzi că acum câteva zile s-a vândut un fotbalist cu 222 de milioane de euro. Chiar dacă face toţi banii, până la ultimul cent, şi chiar dacă investiţia se va amortiza încă din acest an, după cum cred eu, urmând să aducă şi profit ani buni de acum înainte. Dovada că există fotbalişti care fac banii ăştia este ce a spus Florentino Perez zilele trecute, anume că nici un sacrificiu nu este prea mare pentru a-l păstra pe Ronaldo (căruia, e clar, clubul i-a achitat datoriile la fisc, adică furtul). PSG s-a întărit cu Neymar, pentru 222 de milioane. Steaua s-a întărit cu Golofca, pentru ceva mai puţin: 400.000. O investiţie care nu cred că se va amortiza vreodată. Cât despre profit... Uite, de aia nu are Becali bani cât Abramovici.