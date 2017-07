Discrepanţe

Parcurgând cu ceva mai multă atenţie lista mediilor de admitere la liceu din judeţul Suceava, aproape la fiecare pagină apar diferenţe enorme, de până la cinci puncte, între media anilor de gimnaziu şi media de la examenul de la final de clasa a VIII-a.

Elevi care teoretic au fost de 9 şi de 10 din clasa a V-a până într-a VIII-a au fost notaţi cu 4 sau 5 la evaluarea naţională. Tabloul acesta se repetă an de an, iar urmările unei pregătiri slabe şi ale unor profesori mult prea îngăduitori cu notele se văd abia înainte de admiterea la liceu.

Deşi e considerat un clişeu, majoritatea acestor situaţii paradoxale sunt în şcolile din mediul rural, unde se zice că profesorii ar acorda cu mai multă uşurinţă note de 9 şi 10. Cert este că percepţia elevului vizavi la nivelul său de pregătire şi de cunoştinţe este mult distorsionată de notele generoase primite în timpul anilor de gimnaziu, primul semnal de alarmă apărând tocmai la pragul dintre cele două cicluri de învăţământ.

Ministerul Educaţiei pare să fi observat aceste discrepanţe uriaşe, astfel că, de la an la an, ponderea mediilor din şcoala gimnazială tot scade la calcularea mediei de admitere (în 2013 avea o pondere de 50%, în 2017 are o pondere de 20%).

Peste 9 în gimnaziu, 5 la evaluare

La Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, o elevă cu o medie generală de 9,63 a obţinut la evaluarea naţională media 5,07, de unde rezultă o diferenţă de peste patru puncte şi jumătate dintre nivelul arătat de notele de la clasă şi nota de la examenul de evaluare.

La Şcoala Gimnazială Voitinel, o elevă care are media anilor de gimnaziu de 9,47 a obţinut la evaluarea naţională 5,37 (7,55 la română şi 3,20 la matematică).

La şcoala din Arbore, o elevă cu o medie frumoasă în timpul anilor de gimnaziu, de 9,49, a primit 5,42 la examenul de evaluare. Din nou o diferenţă de peste patru puncte.

4,3 puncte diferenţă şi în cazul unui elev de la Şcoala Gimnazială Gura Putnei care figurează cu o medie generală de 9,46 şi cu 5,17 la evaluarea naţională. Tot de la aceeaşi şcoală, un alt elev are 5,82 la evaluarea naţională şi 9,73 media din gimnaziu.

Cu o diferenţă de peste patru puncte apare şi o elevă a Şcolii Gimnaziale „Teodor Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc, cu 9,30 în anii de gimnaziu şi cu 5,07 la evaluarea de la final de clasa a VIII-a (6,05 la limba română şi 4,10 la matematică).

Şirul lung al exemplelor

Nota 9 la şcoală, nota 4 la examen este şi situaţia unui elev de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, cu 9,21 în timpul anilor de gimnaziu şi 4,72 la evaluarea naţională (5,75 la limba română şi 3,70 la matematică).

De la aceeaşi şcoală, o altă elevă „silitoare” figurează cu o medie generală de 9,33, însă profesorii evaluatori au notat-o la examen cu 5,02. Şi tot la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, un al treilea exemplu vine din partea unui elev cu o medie în anii de gimnaziu de 9,62, însă cu un mediocru 5,80 la evaluarea naţională (5,95 la limba română şi 5,65 la matematică).

Un alt exemplu elocvent este cel al unei eleve de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus cu 9,29 în timpul anilor de gimnaziu şi 5,47 la evaluare.

9,99 a avut media anilor din gimnaziu un elev de la Şcoala Gimnazială Calafindeşti, din partea căruia probabil aşteptările erau mari, care însă la evaluarea naţională a obţinut 6,75.

De la Şcoala Gimnazială Fântânele, un elev cu media anilor de gimnaziu de 9,4 a obţinut la evaluarea naţională 5,45, urmând să fie admis cu o medie de 6,24.

Exemplele pot continua cu alţi zeci de elevi.