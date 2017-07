Inedit

Un tânăr absolvent al Facultăţii de Știinţe Economice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj a impresionat peste măsură profesorii din comisia de licenţă, însă nu prin conţinutul lucrării, ci datorită prezentării sale pe ritmuri de rap.

„Bună ziua, astăzi vom face ceva mai diferit/

Nu-i genul de prezentare cu care v-aţi obişnuit/

Vorbim de marketing şi branding personal/

Dar nu oricum, ci în domeniul musical”, sunt versurile cu care Gavril Mihai Cristian sau Giemsi, după numele de scenă, şi-a început prezentarea lucrării de licenţă.

Teza coordonată de prof. univ. dr. Marinela Ghereş, despre brandingul personal în muzică, a avut drept coloană sonoră piesa lui Jay Sean – Ride it.

Deşi destul de îndrăzneţ, reprezentanţii Departamentului de Marketing din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice au apreciat gestul rădăuţeanului. Ba mai mult, au postat pe Facebook o filmare cu Mihai în timpul prezentării, însoţit de următorul comentariu: „Sprijinim iniţiativele originale ale studenţilor noştri, chiar şi în timpul susţinerii lucrărilor de licenţă. Frumoase versuri, Mihai - Giemsi (coord. prof. Marinela Ghereş)".

Cum era de aşteptat, la scurt timp după postare, clipul a adunat mii de vizualizări.

Prima apariţie pe scenă a avut-o la Casa de Cultură din Rădăuţi

Gavril Mihai Cristian este născut în Rădăuţi şi a absolvit Colegiul „Andronic Motrescu” din oraş.

De altfel, într-un interviu oferit unui alt rădăuţean, pentru www.andreicenuşă.ro, Mihai povesteşte că prima sa apariţiepe scenă a fost la Casa de Cultură Rădăuţi, cu ocazia Balului Bobocilor, în anul 2012.

„Am avut emoţii şi încă am de fiecare dată când urc pe scenă, probabil din considerentul că nu vreau să am ezitări, să mă încurc, deci să iasă cum trebuie. Și atunci am văzut că totuşi emoţiile se împrăştie când porneşte negativul şi dispar când încep să cânt, aceasta fiind o stare unică şi dificil de descris”, mărturiseşte tânărul.

De asemenea, acesta povesteşte că a început să asculte rap încă din clasa a 6-a, urmând ca în clasa a 8-a, la ora de limba şi literatura română, profesorul să dea elevilor câteva cuvinte cheie şi o tematică, iar ei să scrie câteva versuri cu ajutorul acelor cuvinte.

„Eu am terminat primul din clasă şi ăsta ar fi primul semn că am înclinaţie spre aşa ceva. Al doilea semn a venit în clasa a 9-a. Am avut un coleg care făcea deja rap şi pretindea că e bun, cu toate că nu era tocmai aşa. Totuşi, asta m-a ambiţionat să încerc şi eu, urmând principiul <Păi ce? Ăla poate şi eu nu?>”, spune Mihai.

Printre artiştii pe care îi apreciază în mod deosebit se numără Eminem şi Macklemore din afara ţării, iar de la noi, Nimeni Altu’, Cedry2k, Spike, Alan, Vescan, Carbon, Flou Rege, Omu Gnom şi alţii.