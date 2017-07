Avertisment

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava, prin Compartimentul Evaluarea şi Promovarea Sănătăţii, organizează în această lună o campanie de informare, sub sloganul: “Nu lăsa alcoolul să-ţi hotărască viitorul!”. Campania se adresează populaţiei tinere cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani, este finanţată de Ministerul Sănătăţii şi are ca motivaţie creşterea îngrijorătoare a consumului de alcool, mai ales în rândul tinerilor. Statisticile DSP arată că, de la începutul acestui an, 11 suceveni au murit din cauza alcoolismului cronic, iar anul trecut, alţi 30 de suceveni au avut drept cauză a morţii această boală.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, alcoolul este a III-a cauză de boală şi moarte prematură. DSP informează, printr-un comunicat de presă, că din punct de vedere al consumului total de alcool, România ocupă locul al III-lea între ţările Uniunii Europene şi locul al II-lea din punct de vedere al cantităţii de alcool consumate de o persoană cu o anumită ocazie. Peste 60% din tineri au început să consume alcool înainte de vârsta de 13 ani. ”De la o vârstă tânără, românii au obiceiul de a consuma cantităţi excesive de alcool, spre deosebire de majoritatea europenilor, care consumă constant cantităţi moderate de alcool. Adolescenţii care încep să consume alcool înaintea vârstei de 15 ani au un risc de patru ori mai mare de a deveni dependenţi de alcool, iar cei care consumă alcool înaintea vârstei de 13 ani au risc de şapte ori mai mare de a deveni mari băutori şi de a consuma cantităţi mari de alcool la fiecare ocazie. Tinerii care obişnuiesc să bea de la o vârstă timpurie sunt mai predispuşi să consume şi alte substanţe de abuz, cum sunt tutunul sau drogurile ilegale, sporind riscul consecinţelor negative”, se arată în comunicatul remis de DSP.

Asociaţia Alcoolicilor Anonimi, AlcoInfo sau DSP ajută persoanele care au probleme cu consumul de alcool

De asemenea, se precizează că alcoolul este un factor de risc pentru mai mult de 200 boli, între care: boli de ficat şi pancreas, unele tipuri de cancer, diabet, boli cardiovasculare, obezitate, tulburări psihice. În fiecare an, alcoolul este responsabil pentru mai mult de 3 milioane de decese şi un sfert dintre morţile în rândul tinerilor sub 30 ani.

Consumul de alcool în timpul sarcinii se asociază cu malformaţii ale fătului şi scăderea performanţelor intelectuale ale copilului. Alte consecinţe ale consumului de alcool sunt afectarea vieţii de familie şi a relaţiei cu prietenii, neglijarea educaţiei copiilor şi oferirea unui exemplu negativ, de către părintele alcoolic. Copiii care au părinţi dependenţi de alcool au risc de patru ori mai mare de a deveni şi ei dependenţi.

Viaţa profesională este compromisă ca urmare a scăderii performanţelor la şcoală sau la locul de muncă, a abandonării studiilor sau concedierii. Nu în ultimul rând, o persoană care consumă alcool în mod excesiv poate avea probleme grave cu legea şi este supusă riscului de a răni sau a fi rănit de alţii sau chiar de a-şi pierde viaţa ca urmare a accidentelor.

În Suceava, persoanele care au probleme cu consumul de alcool sau vor să să-şi autoevalueze consumul de alcool se pot adresa Asociaţiei Alcoolicii Anonimi- telefon 0731 114440 sau 0770 225522, email: speraasv@yaho.com, web: www. alcooliciianonimi.ro, centrului AlcoInfo, deschis de Clinicile ALIAT la Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava sau la DSP, pentru informare şi îndrumare.