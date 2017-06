”Zilele Filmului Românesc”

Cinefilii vor putea viziona astăzi, de la ora 17:00, la Cinema Modern, filmul „Afacerea Est”, iar de la ora 19:00, filmul „Inimi Cicatrizate”. În perioada 28-30 iunie, la Cinema Modern veţi putea urmării filme în premieră. Biletele se pot procura de pe www.cinemamodernsv.ro şi de la casieria Cinema Modern, în fiecare zi, de la ora 12:00. Preţul unui bilet este 12 lei şi 10 lei pentru studenţi şi elevi.

La împlinirea a 20 de ani de emisie pe 89,9 FM, care vor fi marcați în acest an, Radio AS Suceava aduce tuturor cinefililor suceveni și nu numai, în parteneriat cu Primăria Suceava, Caravana ”Zilele Filmului Românesc”. Filmul „Afacerea Est” se anunţă a fi „o comedie estică”, în care drama este inevitabilă. Este povestea unei prietenii, a unei aventuri pigmentate cu umor negru şi situaţii limită, derulată pe fundalul sărăciei şi al absenţei oricărei perspective. Scenariul acestui film este semnat de Igor Cobileanski. Acțiunea din filmul „Inimi cicatrizate” are loc în anul 1937, când Emanuel, un tânăr de 20 de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Din distribuție fac parte actorii Lucian Teodor Rus, Ivana Mladenovic, Ilinca Hărnuț, Șerban Pavlu, Marian Olteanu, Alexandru Dabija, Dana Voicu, Fernando Klabin, Adina Cristescu.