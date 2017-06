Festivalul Internaţional Blues Con Fusion are loc la sfârşitul săptămânii. E a opta ediţie, care vine după cea din 2016, considerată a fi cea mai bună de până acum. Atât de bună încât ar fi realmente o pierdere să nu continue. Se vorbeşte în astfel de termeni tocmai pentru că publicul, din punctul meu de vedere, n-a răspuns pe măsura artiştilor. Aş fi vrut să fie mai mulţi spectatori. Cel mai probabil, organizatorii şi-ar fi dorit şi ei asta pentru că cel mai greu este să acoperi financiar un astfel de eveniment. Generozitatea artiştilor de blues, care este de departe mai mare decât a altor muzicieni sau muzicanţi, nu e suficientă ca să faci din blues un business. E nevoie de bani, de calcule, de management financiar. Şi totuşi, un festival de blues are nevoie cel mai mult de organizatori cu pasiune – ceea ce Festivalului Blues Con Fusion de la Suceava nu-i lipseşte. Aşa se face că într-un oraş ca al nostru, în care cultura n-a fost tocmai o prioritate, este posibil un astfel de eveniment. Festivalul dedicat memoriei lui Fani Adumitroaie, bluesmanul sucevean apreciat mai degrabă în Europa decât acasă, a început în 2001 cu o ediţie excepţională. N-a ieşit pe profit niciodată, n-a avut continuitate, de aceea acum, în 2017, a ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, dar a rezistat. Iar în ultimii ani a şi crescut. Publicul Festivalului Blues Con Fusion înseamnă deocamdată câteva sute de persoane. Puţini şi buni. Pentru blues e nevoie de ceva educaţie muzicală, pe care n-o primim instituţional de nicăieri, aşa că nu e de mirare că alte genuri au zeci de mii de adepţi. Comparaţia nu foloseşte nimănui, dar abordarea autorităţilor ar trebui să fie diferită. Bluesul este o nişă oriunde s-ar cânta şi nu va deveni nicicând un produs artistic pentru mase. De aceea nu va face nici profit. Calitatea trebuie subvenţionată şi mi-ar plăcea să cred că autorităţile locale sucevene au înţeles asta. Nu-i prima dată când Primăria a participat financiar la organizarea festivalului de blues, şi a început să contribuie şi Consiliul Judeţean. Este până la urmă o investiţie în educaţie, desigur, pe termen mediu şi lung. E grozav să avem la Suceava un festival de blues, iar câtă vreme creşte, el trebuie să continue. Aşa că, ne vedem în weekend, la Cetate!... a, şi diseară pe esplanadă cu A.G. Weinberger.