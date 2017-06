Sentință definitivă

Afaceristul din Vama, proprietar de gater și pădure, trimis în judecată sub acuzația că a tocmit un bărbat pentru asasinarea unui rival, a fost condamnat definitiv, ieri, de Curtea de Apel Suceava, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare, suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani de zile. Așadar, dacă va respecta obligațiile din cei 3 ani de încercare, Constantin Iosep Axentioi nu va executa efectiv pedeapsa. Printre altele, acesta va avea de executat 80 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia de ieri este cu siguranță un motiv de sărbătoare pentru inculpat, în condițiile în care în prima fază a procesului acesta primise 1 an și 6 luni de închisoare, dar cu executare, pentru aceeași infracțiune: „încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni”, prevăzută de articolul 370 Cod Penal. Constantin Iosep Axentioi a petrecut totuși o perioadă după gratii pentru această faptă, fiind arestat preventiv mai mult de trei luni de zile în acest dosar.

Din ancheta Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc rezultă că inculpatul a încercat, în vara anului 2015, să-l determine, în repetate rânduri, pe un bărbat din Vama, fost bodyguard, în cadrul mai multor întâlniri şi convorbiri, prin corupere concretizată în promisiunea oferirii sumei de 20.000-30.000 de lei şi aproximativ 10 mii euro, să-i suprime viaţa lui Ciprian Ţăranu, un bărbat cu care Axentioi a avut mai multe conflicte şi care ar fi încercat să-l intimideze.

Procurorii au mai arătat că inculpatul a oferit pentru omorul la comandă 1.000 de lei, iar apoi 1.000 de euro, cu titlu de avans, pentru ca respectivul să-i suprime viaţa lui Ciprian Ţăranu. Planul era ca bărbatul tocmit, care se cunoştea cu Ciprian Ţăranu, să se ducă la acesta şi să îl roage să meargă cu el în pădure, pentru a exploata lemn. Aici, după lăsarea întunericului, bărbatul ar fi trebuit să-i dea cu un par în cap lui Ţăranu, iar apoi să taie un arbore care să se prăbuşească peste victimă, pentru a simula un accident.

Bărbatul a anunţat însă poliţia, iar procurorii au intrat imediat pe fir şi au organizat un flagrant, dejucând tentativa de asasinat.

De precizat că atât Constantin Iosep Axentioi, cât și Ciprian Ţăranu sunt trimiși în judecată într-un alt dosar, împreună, pentru alte încăierări în care au fost implicați, unul contra altuia. Acest dosar se află pe rolul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.